Après cinq années de fermeture, le club de tir de La Turbie rouvre enfin ses portes à... Peille

Un bâtiment flambant neuf. Certainement le plus beau et le plus moderne des Alpes-Maritimes, c’est ainsi qu’a qualifié le maire de La Turbie, Jean-Jacques Raffaele, le nouveau stand de tir. "Le nouveau site est sans commune mesure avec l’ancien."

L’assemblée générale du club se tiendra le 24 février au cœur du nouveau bâtiment. Photo A.-S. C..

Sur un terrain de Peille

Délocalisé à la suite de l’implantation du nouveau centre de performance et d’entraînement de l’AS Monaco en juin 2018 à l’endroit même où se trouvait le club de tir, ce dernier n’a pas trouvé tout de suite sa nouvelle place. Au grand regret de son président et des 150 adhérents qui ont dû patienter un peu plus de quatre ans, au lieu d’un an et demi prévu initialement.

Dans le bail emphytéotique du terrain turbiasque, l’AS Monaco s’engageait à reconstruire le stand de tir initialement sur le même site. Cependant, pour des raisons techniques, cela s’est vite avéré impossible. Il a donc fallu trouver un autre endroit pour poser le club, ce qui n’a pas été une mince affaire. C’est finalement sur la commune de Peille que le bâtiment a trouvé sa place.

La page est aujourd’hui tournée. Depuis samedi 14 janvier, 8 heures, les adhérents ont pu retrouver le chemin de leur club. "C’était notre cadeau de Noël, sourit Robert Bossolini, président de la section tir de l’ASCT. Nous avons eu les clefs le 24 décembre."

Le poste à 50 mètres

Pour autant, le stand ne pouvait rouvrir ses portes aussitôt. Il a fallu se retrousser les manches et l’aménager. "Il a été livré brut, c’était à nous à tout poser." En plus d’installer et d’aménager l’armurerie et le club house, les bénévoles ont dû aménager les 10 emplacements pour le tir à 25 mètres pour les armes de poing et les 20 pas de tir pour le 10 mètres à air comprimé.

"C’est nous qui posons tout de A à Z: les cibles, les rideaux, les tables, les moteurs, les fils… Ce qui demande beaucoup de temps, de rigueur, de savoir-faire et de précision." Des aménagements qui rentrent dans un cadre technique très strict. Rien ne peut être laissé au hasard. Il y va de l’homologation accordée par la Fédération française de tir. "Nous l’avons évidemment obtenue avant d’ouvrir les portes."

"Aujourd’hui, il reste du travail puisque nous devons encore aménager les 8 emplacements pour le poste à 50 mètres."

Ces emplacements sont réservés aux armes de poing et aux carabines 22 long rifle. "Cette discipline est plus contraignante et moins prisée, c’est pour cette raison que nous l’aménageons en dernier."

La capacité du club reste identique. Et le nombre d’adhérents limité. "Aujourd’hui, nous bénéficions d’une infrastructure flambant neuf, se ravit le président. Il y a un accès pour les personnes à mobilité réduite grâce à un ascenseur."

Un véritable travail a été réalisé quant à l’insonorisation, notamment pour protéger l’environnement. "Nous possédons aussi une très belle salle de réunion pour nous rassembler et tenir nos formations, avec une vue exceptionnelle." Et même époustouflante puisqu’elle embrasse tout Monaco, les caps de Roquebrune, Ferrat et d’Antibes au fond. "Un lieu enthousiasmant pour nos tireurs!" Sans aucun doute.

Une longue liste d’attente Une centaine de demandes en attente. Robert Bossolini, président du club de tir de La Turbie depuis une quinzaine d’années, ne cesse de recevoir des appels pour des inscriptions. "Depuis que le club est fermé, j’ai dû recevoir plus de 150 appels pour des inscriptions." Pour l’instant le club enregistre les demandes. "C’est le comité directeur qui décidera ensuite de qui fera partie du club ou non. C’est lui qui fera le tri." Il est cependant acté que le club privilégie les adhérents résidant dans l’est du département, de Villefranche-sur-Mer à Menton. "Précisément, ceux qui restent sur la bande côtière. Les habitants de l’arrière-pays, eux, ont leur club qui est implanté à Sospel." Les places sont donc chères. Aujourd’hui, la commune souhaite limiter le nombre d’adhérents et d’usagers. La convention qui lie le club à la mairie est d’ailleurs claire à ce sujet puisqu’il y est inscrit une jauge d’adhérents maximum, fixée à 200 personnes. Le club a évidemment repris les anciens membres. "Ils ne sont d’ailleurs jamais partis", précise Robert Bossolini Une convention a en outre été signée entre La Turbie et Cap-d’Ail concernant les entraînements professionnels de tirs obligatoires. Ainsi, les policiers municipaux de Cap-d’Ail sont autorisés à s’entraîner au club de La Turbie, gracieusement, en échange de quoi Cap-d’Ail met à disposition son formateur aux policiers municipaux de La Turbie. Cela concerne une petite dizaine d’agents de la police municipale. Avant la fermeture du club, de nombreux policiers municipaux venaient s’entraîner en provenance de Beaulieu, Villefranche ou encore Èze. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. "Notre volonté n’est pas de nous agrandir et de prendre trop d’ampleur", termine le président.