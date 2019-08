Après 2 ans de travaux de réhabilitation, les résidents des Jardins d'Apolline vont réintégrer leurs appartements à partir de la mi-septembre

"Les locataires du bloc D des Jardins d’Apolline vont rentrer entre le 17 septembre et le 31 janvier. Ceux du bloc B du 4 novembre à fin mars. Mais les mouvements seront aussi à L’Hélios. Là, le tout dernier locataire partira le 21 octobre du bloc B et le premier rentrera le 23 septembre au bloc A. Tout le bloc A sera réinstallé d’ici février 2020."

Une page se tourne dans le chassé-croisé des locataires des Jardins d’Apolline et de L’Hélios. Après quelque deux ans de travaux de réhabilitation, c’est le sens des retours et les gens sont ravis, souligne Albert Croesi, conseiller interministériel auprès du Ministre d’État en charge du cadre de vie et des relations avec les usagers. "Je les ai tous eus au téléphone et les dates des déménagements retour sont toutes arrêtées. C’est très agréable d’avoir les gens en ligne et de les entendre heureux. Nous n’avons pas de mauvaises surprises."

Hormis l’épisode des cuisines pour lequel il a fallu changer de cuisiniste, l’orchestration de plusieurs entreprises semble s’être parfaitement déroulée. "Le déménageur, le dépanneur, les services d’électricité, de l’eau, du téléphone et de la télévision, le service des Parkings doivent être réglés comme du papier à musique. Tout le monde est coordonné."

Au total, les Monégasques locataires auront été logés dans des appartements provisoires durant vingt-quatre mois en moyenne. "Nous sommes dans les temps pour résilier les baux. C’est important."

Le seul couac de l’énorme chantier d’Apolline aura été les cuisines… "Je pense que nous aurions pu gagner trois mois si ce poste avait été bien mené par l’entreprise initialement choisie par le service des Travaux publics. Mais ce ne fut hélas pas le cas… Nous nous sommes très vite rendu compte que cette entreprise n’était pas en mesure de poser 140 cuisines dans un très court délai pour les blocs D et B. Le gouvernement a changé son fusil d’épaule début 2019 et le chantier a été confié à JB Pastor qui lui-même a sélectionné un vrai cuisiniste, installé en Principauté. Le seul marché qui n’était pas donné à l’entreprise a fini par le lui être attribué. C’est finalement bien normal puisque l’entrepreneur connaît l’évolution des différents corps d’état."

Après les invraisemblables désordres, tout semble avoir retrouvé sa juste place.