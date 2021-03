APPEL AUX LECTEURS. Bientôt six mois après la tempête Alex, partagez vos photos de la splendeur préservée de nos vallées

Même la pire des catastrophes naturelles n'y changera rien: nos vallées sont gravées dans le cœur des Azuréens.

Depuis le 2 octobre 2020, médias et réseaux sociaux ont logiquement diffusé d'innombrables images de destructions, de désolation. Le côté obscur. Mais même meurtri, le haut pays azuréen conserve une face ensoleillée.



Roya, Vésubie, Tinée: ces trois victimes de la tempête s'efforcent d'en effacer les séquelles. Cela prendra des années. Certains paysages ne seront plus jamais comme avant. Mais à bien des égards, ces vallées restent magnifiques et majestueuses.



Vous voulez montrer que nos vallées sont belles, et qu'elles méritent d'y revenir? Envoyez-nous vos plus beaux clichés récents, réalisés depuis la tempête Alex.



Pensez à bien indiquer le lieu et la date de prise de vue, ainsi que votre crédit photo et votre lieu de résidence. Nous publierons une sélection des plus belles photos à l'occasion des six mois de la catastrophe.

Envoyez vos photos à cbenjamin@nicematin.fr