Apéritifs et goûters à partir d'épluchures, ça vous tente? Voici deux délicieuses recettes anti-gaspi d'une Azuréenne

Falafels aux carottes et patate douce

Ingrédients

- 50 g d’épluchures de carottes (2 grosses carottes)

- 30 g d’épluchures de patate douce (environ 1/2 patate douce)

- 170 g de pois chiches crus

- 6 càs de coriandre fraîche hachée + garniture

- 1 càc de cumin en poudre

- 1/2 à 1 càc de coriandre en poudre

- 1/4 d’oignon haché

- 1/2 gousse d’ail pressé

- 1 pincée de piment en poudre

- 2 càs de farine de riz ou de blé

- 1 càc de levure chimique

- 400 ml d’huile de tournesol

- sel et poivre

Recette

La veille, faire tremper les pois chiches dans un grand bol d’eau.

Le lendemain, rincer et éplucher les carottes et la patate douce. Blanchir les épluchures de patate douce 2 minutes dans l’eau bouillante, égoutter puis les hacher grossièrement avec les épluchures de carottes crues.

Mettre les pois chiches dans un robot mixeur avec les épluchures de carotte et de patate douce hachées, la coriandre, les épices en poudre, l’oignon, l’ail, le piment, le sel et le poivre, la farine et la levure.

Mixer finement puis façonner avec les mains les boulettes de 35 g.

Dans une casserole à fond épais, chauffer l’huile de tournesol à 180° et y plonger 3-4 minutes les falafels.

Les égoutter sur du papier absorbant avant de les transférer dans un bol et de parsemer de coriandre fraîche hachée et de sauce tahin.

Pour la sauce tahin

- 50 ml de tahin

- 4-5 càs d’eau

- 2-3 càs de jus de citron

- 1/2 càc de graines de sésame

- sel et poivre

Dans un petit bol, verser le tahin puis incorporer petit à petit l’eau. Ajouter le jus de citron. Remuer jusqu’à obtenir la consistance souhaitée. Saler, poivrer et parsemer de graines de sésame.