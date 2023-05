Ancien conseiller du Palais princier, le Monégasque Antoine Levesy est décédé

Antoine Levesy dit "Henri" vient de nous quitter à l’âge de 92 ans. Curieux et moderne, aucun domaine ne lui échappait malgré son âge avancé. Ce Monégasque a réalisé ses études à l’école des frères à Monaco-Ville. Fasciné par les avions, sa rencontre avec Marcelle Choisnet (pionnière et aviatrice française) en 1945 à l’aérodrome de Cannes fut déterminante.

38 ans de carrière

Brillant élève, il devient ingénieur en aéronautique et participe à l’élaboration du prototype de l’ogive de la 1re fusée-sonde française Véronique (ancêtre de la fusée Ariane). Mais Antoine Levesy décide de revenir en Principauté où il suit les traces de son père en intégrant le Central téléphonique du 8 rue Grimaldi.

Passionné par les télécommunications, il y entreprend une longue carrière de 38 ans, jalonnée de succès: dirigeur radios pour le mariage du Prince Rainier III (1956), extension de 400 lignes téléphoniques (1956), central téléphonique (boulevard de Suisse, 1962), accord franco-monégasque de télécommunications (1968), étude et mise en place de la Télédistribution (1989-1990)…

Un parcours exemplaire pour cet homme de conviction et d’action qui a servi son pays avec fidélité et a participé à son rayonnement. Il fut conseiller technique pour le Palais princier (1962-1990).

Chef de centre et chargé de mission à l’Office des Téléphones, il aimait dire: "À tout problème une solution, s’il n’y a pas de solution c’est qu’il n’y a pas de problème!". Il n’oublie pas sa passion pour l’aéronautique et le modélisme en devenant président de l’Aéroclub de Monaco et président-fondateur de la Fédération monégasque de modélisme (FMM) et du Turbie racing club (TRC) dont le logo qu’il a dessiné orne le portail de la piste.

Il a fait partie des cinq fonctionnaires qui ont négocié et obtenu du gouvernement princier l’indemnité compensatrice/exceptionnelle monégasque pour tous les fonctionnaires dans les années 1970. Une victoire sociale sans précédent. C’était aussi un sportif accompli (triathlon, basket-ball, ski et football), dans la lignée de son père, Pierre, qui représenta la Principauté (aviron) aux Jeux Olympiques d’Amsterdam (1928).

Antoine Levesy avait été fait chevalier de l’ordre de Saint-Charles par le prince Rainier III.

À son épouse Jacqueline, ses enfants Nadine et Jean-Michel, son gendre Philippe, ses petits-fils Alexis, Dorian, Arnaud et sa famille, Monaco-Matin adresse ses plus sincères condoléances.