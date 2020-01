Antarctica (re)testé à Auron avant son envoi au pôle Sud

Auron, à 2100 mètres d’altitude. Le mercure frise le négatif. Sur une portion de piste damée, un engin à chenilles multiplie les manœuvres sur un épais manteau neigeux. Son robuste design et sa couleur orange vif attirent mécaniquement l’œil des (rares) skieurs ayant investi la station ce mardi après-midi. « On dirait une petite dameuse », lance un adolescent, casque vissé sur la tête, conscient que l’usage de ce drôle de véhicule est tout autre.

En réalité, il s’agit du fameux Antarctica, pensé et développé par les équipes de Venturi. Le véhicule, 1,8 tonne à la balance, fonctionnant à l’électrique, est destiné à évoluer - comme son nom l’indique - sur le continent blanc : l’Antarctique. Un endroit où les scientifiques utilisent, pour l’heure, des véhicules thermiques. Presque un comble quand on étudie les conséquences du réchauffement climatique.

« Jusqu’à présent, sur certaines zones de recherches, les chercheurs étaient obligés de se déplacer à pied pour ne pas polluer les champs d’études », confiait Gildo Pastor, il y a quelques mois, dans nos colonnes. Alors, en bon visionnaire qu’il est, le patron de Venturi Automobiles a pensé à doter les scientifiques d’un véhicule zéro émission pour transporter le matériel d’une station à une autre ou pour effectuer des missions.

« Avec ce véhicule, ils pourront mener leurs recherches sans polluer ces sites où la qualité des analyses se joue à la molécule près. »

Une première version avait été testée à Gréolières. Puis un deuxième prototype plus avancé, présenté en grande pompe dans les anciennes écuries du Palais princier, avait fait ses armes à Auron et en Colombie-Britannique. Au Canada, une expédition, appelée Back to Telegraph Creek - clin d’œil à un raid automobile inachevé en 1934 - avait permis de rouler sur quarante-deux kilomètres en milieu (très) hostile. « On a effectué notre premier roulage à une température extrême : moins 40 degrés, ce qui se rapproche de l’Antarctique, confie Franck Baldet, directeur technique chez Venturi Automobiles. On a évolué sur un lac gelé avec beaucoup de poudreuse mais aussi en hors-piste, sur de grosses pentes où l’on s’enfonçait dans la neige. On a constaté l’importance des chenilles et que l’engin était un bon franchisseur. »

Trois jours de tests

C’est aussi là que les techniciens ont pu mettre en lumière les criticités dues au froid : les pièces mécaniques qui se rétractent ou le contrôle de la température des composants. Au retour de cette expédition, l’équipe de recherche et de développement a de nouveau planché pendant plusieurs mois sur le dossier.

Ce mardi à Auron, donc, une nouvelle phase de tests était programmée. Trois jours - de jour comme de nuit pour varier les températures - pour appréhender les modifications effectuées sur un véhicule, conduit avec un simple joystick. Et accumuler pléthore de données pour perfectionner toujours plus la bête. « On veut encore améliorer la maniabilité du véhicule en jouant avec le joystick. On teste également tout le circuit de refroidissement pour optimiser l’échange et amener l’énergie calorifique au bon endroit. En bref, on prend la chaleur d’un composant et on l’envoie sur un autre. A - 40 °, c’est une lutte perpétuelle », complète Franck Baldet.

Le freinage a, aussi, été l’un des éléments phares des tests. On joue avec les paramètres pour pouvoir freiner tout en descendant et en faisant des virages. »

Grande nouveauté du véhicule : les équipes de Venturi ont utilisé la technologie de freinage utilisée pour les voitures de Formule E en la plaçant dans le véhicule Antarctica. « Cela permet d’avoir un véhicule contrôlable soit par les moteurs, soit par les freins mécaniques », justifie Franck Baldet.

En Antarctique fin 2020 ?

Toutefois, la version finale qui sera livrée aux scientifiques, vraisemblablement à la fin de l’année - les discussions sont toujours en cours pour savoir quelle(s) station(s) en bénéficiera(ont) - sera légèrement différente sur le plan esthétique. « Il y aura beaucoup moins de surfaces vitrées pour avoir moins de pertes avec l’extérieur. Et il y aura une zone de stockage de matériel plus importante pour les scientifiques », confie le directeur technique. En attendant d’être envoyé au pôle Sud, Venturi va multiplier les occasions de rouler à Auron. Autre lieu, autre climat, même esprit.