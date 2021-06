Annulé l'an passé, le Grand bal des princes et des princesses fait son retour à Monaco

À la veille de l’ouverture du festival de télévision, la soirée jouera de ses fastes à l’hôtel de Paris. Un événement impulsé depuis cinq ans par Delia Grace Noble qui s’est mis l’objectif de créer dans la salle Empire, "une atmosphère princière, dans laquelle les participants possédant l’âme de princes et princesses s’écartent joyeusement de la vie quotidienne pour entrer dans les fantaisies des fables et rêves mystiques".

Pour réussir son pari, elle mobilise pour la soirée des artistes de divers horizons: danseurs, musiciens mais aussi l’orchestre des Carabiniers et la brigade d’Alain Ducasse pour un dîner conçu par ses cuisines.

Queues-de-pie et robes de bal

Pour les convives souhaitant participer (ticket d’entrée de 1.200 à 2.000 euros) il faut aussi jouer le jeu. Dress code préconisé : "tels que les plus nobles et plus somptueux des seigneurs et des dames. Des uniformes militaires de cérémonie ou queues-de-pie pour les princes et des robes prestigieuses de grand bal et diadèmes haute joaillerie pour les princesses. Le tout agrémenté par des accessoires princiers, comme il se doit pour les personnages royaux".

Le 17 juin, le commun des mortels, sans participer au gala, pourra quand même voir passer les belles et les beaux sur le tapis rouge déroulé devant le palace, place du Casino, où se produiront également lanceurs de drapeaux "Principi d’Acaja" pour ouvrir l’événement.

Placée sous le haut patronage du souverain, la soirée permettra de lever des fonds qui iront soutenir les actions de la Fondation Prince Albert II de Monaco, ainsi qu’à la Fondation Princesse Grace.

Savoir +

www.noblemontecarlo.mc