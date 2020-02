Anne-Marie Arsento-Curti a présenté ses colistiers

Plus d’une centaine de personnes se sont retrouvées samedi sur la place du village de Castellar. Anne-Marie Arsento-Curti, candidate aux élections municipales de sa commune, avait invité les Castellarois à la présentation des membres de sa liste « Agissons ensemble pour Castellar ».

« J’ai fait le choix de m’entourer d’une équipe de proximité et à votre écoute, une équipe représentative de chaque génération et de chaque quartier, des femmes et des hommes dynamiques, disponibles, engagés et soudés autour des mêmes ambitions pour Castellar », a-t-elle annoncé, précisant que la moyenne d’âge de la liste était de 53 ans.

« Ensemble, nous relèverons les défis de demain pour notre village, par une dynamique humaine, intergénérationnelle et participative ; des actes forts pour renouer avec civisme et sécurité ; développement et valorisation des infrastructures de la commune tout en privilégiant une attitude environnementale adaptée et responsable...»

Ajoutant : « et pour apaiser quelques inquiétudes, soyez assurés de mon entière disponibilité pour vous et le village ».

Autour du verre de l’amitié, les Castellarois ont pu échanger avec chaque membre de l’équipe, poser leurs questions et faire part de leurs attentes.

Autant de sujets majeurs qui seront repris dans le programme présenté en réunion publique le 11 mars à 19 h 30 - salle de réunion de la mairie de Castellar.

En attendant, Anne-Marie Arsento-Curti et toute son équipe ont réaffirmé : « Nous continuerons à venir vers vous dans vos rues et dans vos quartiers ».