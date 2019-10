Anish Kapoor a reçu un Futurum award

Depuis 2007, un miroir incurvé - Sky miror - installé en face du Casino de Monte-Carlo offre aux passants et visiteurs une autre vision du cadre du bâtiment emblématique. L’artiste - Sir Anish Kapoor - internationalement connu pour ses œuvres monumentales - vient d’être nommé lauréat de la neuvième édition du « Futurum Award » par le conseil d’administration de l’association « Futurum ».

La présidente Kawther al Abood souligne : « Nous espérons que ses œuvres capteront d’autant plus votre attention que ses créations - même souvent les titres donnés par les artistes - ne cessent de suggérer les interprétations les plus variées. »

Une réception a été donnée au Fairmont pour honorer l’artiste en présence du prince Albert II*.

Des prix décernés depuis 2013

« Futurum » est une association fondée à Monaco en septembre 2009 dans le but de développer et encourager les événements « futuristes » qui conjuguent art et technologies novatrices.

Depuis 2013, le Conseil d’administration de l’association - composé de Kawther Al Abood (présidente), de Régis Bergonzi (vice-président), Lars H. Ericson (secrétaire général) et Mahmoud Al Abood (trésorier) - décerne le « Futurum Award ».

Ce prix est symbolisé par une sculpture miniature « La vague de l’amour », conçue et réalisée par Kawther Al Abood.

Le « Futurum Award », à ce jour, a été attribué à sept personnalités venues partager leur expérience au cours d’une soirée d’exception en présence du Prince Albert II, président d’honneur de l’association.