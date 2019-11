Historique ! Dernièrement, se sont déroulés - du 5 au 10 novembre - les championnats du monde seniors de sport-boules à Mersin (Turquie). Six épreuves étaient au programme : le simple, le double, le combiné, le tir de précision, le relais en double et le tir progressif. La délégation composée de Nicolas Laugier, Andy Garcia, Alexandre Trichard et Fabien Peyret avaient comme objectif de se glisser parmi les favoris et, si possible, ramener une médaille en Principauté. Le souhait des dirigeants allait être exaucé !

Victoire face à l’Argentine

Lors de l’épreuve simple, Nicolas Laugier a pu décrocher la médaille de bronze, ce qui avait enthousiasmé dans un premier temps les dirigeants monégasques. Mais le meilleur a fini par arriver avec un titre en double décroché face à l’Argentine ! Dans une finale compliquée où la paire Garcia-Laugier était menée, plusieurs manches ont été annulées. Les Monégasques sont progressivement revenus face à leur adversaire pour une égalité parfaite au terme du temps réglementaire. Alors que les Argentins tenaient le point de la victoire, Nicolas Laugier, sur un tir parfait, enlevait le point argentin, rajoutant alors le point de la victoire au tableau de marque pour Monaco.

Le bilan est extraordinaire et souligne une nouvelle fois le dynamisme et la qualité des joueurs de Monaco, ce qui fait le bonheur de son président Didier Fulconis.