André Ipert (SE) dévoile ses colistiers

Le maire sortant de Breil-sur-Roya André Ipert a présenté, il y a quelques jours dans la salle Sainte-Catherine, les membres de sa liste sans étiquette « Unis pour le bien commun : Breil et ses hameaux ».

« Avec sept élus sortants et douze nouveaux, cette liste allie à la fois l’expérience et le renouveau », a révélé André Ipert aux Breillois venus nombreux le soutenir dans cette campagne des élections municipales.

« Mes colistiers sont des membres, issus de la société civile et du tissu associatif, aussi bien actifs que jeunes retraités », a précisé le maire sortant, ajoutant que la moyenne d’âge se situe autour des 55-60 ans.

Un élu référent dans chaque quartier

« Je suis fier du bon bilan que nous présentons, et je souhaite le prolonger pour amener à terme nos projets et pour améliorer le cadre de vie des Breillois. Ce sera notre priorité », a annoncé André Ipert, qui souhaite également renforcer l’attractivité touristique du village et de ses hameaux, ainsi que la protection de l’environnement.

Le candidat est un adepte de la démocratie participative et entend soumettre nombre de ses propositions aux habitants du village.

Ce sera le cas notamment « pour le réaménagement des places Biancheri et Brancion », pour lesquels il souhaite trouver « un projet cohérent pour le bien de tous ».

André Ipert veut également mettre un élu référent dans chaque quartier et hameau de la commune, qui sera ainsi découpée en 15 secteurs différents.

Initiateur en 2017 de l’arrêté anti-poids lourds qui a définitivement été validé il y a quelques jours par le tribunal administratif de Nice, le maire sortant espère continuer les combats pour la survie de la Roya, main dans la main avec les élus et populations de la vallée.