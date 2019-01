Alpes-Maritimes et Monaco planchent sur l’avenir

La huitième réunion de la commission locale transfrontalière de coopération franco-monégasque s’est tenue le 11 janvier dernier au Ministère d’État de la Principauté de Monaco.

Créée en 2005, cette commission a lieu annuellement en alternance à Monaco et à Nice. Elle a vocation à traiter les questions de voisinage entre la Principauté de Monaco et les collectivités territoriales des Alpes-Maritimes, notamment en matière d’affaires sociales, de santé, de transport, d’aménagement et d’environnement dans l’esprit de la « communauté de destin » qui anime les deux...