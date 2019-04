Il ne regrette pas son choix, au contraire. Alexy Bosetti vit un rêve éveillé aux Etats-Unis, à 8 000 bornes de Laval et du National. Avec Oklahoma City Energy, où il a signé pour deux saisons, le Niçois voyage à travers les States, côtoie un ancien coéquipier de Digard à Lorca (D2 espagnole), joue en numéro dix dans un 4-2-3-1 et vient d'être nommé homme du match le week-end dernier par ses supporters pour son premier but de la saison dans un match fou à Reno, dans le Nevada (3-3). Une partie que les Niçois pouvaient suivre en direct sur Youtube, comme chaque journée de l’USL Championship. En attendant le prochain rendez-vous, dans la nuit de samedi à dimanche (2h30 en France), Alexy nous a raconté son bonheur au téléphone quelques heures après la victoire du Gym, son club de cœur, à Dijon.