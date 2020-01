Il a marqué une génération de téléspectateurs. Dans les années 1990, Alexandre Debanne, biberonné à la radio, est l’une des figures montantes du paysage audiovisuel français. Son visage au teint hâlé apparaît dans la petite lucarne à l’heure des Vidéo Gag et autres Roue de la Fortune. L’homme est prometteur, charismatique et d’aucuns lui promettent un avenir radieux dans le milieu. Un grave accident de moto, en 1996, vient stopper l’ascension. Un mal pour un bien, dira-t-il plus tard. Alexandre Debanne se focalise sur les choses simples de la vie, ses passions : le voyage et les sports. Il ne reviendra d’ailleurs à la télévision que pour animer des émissions en lien avec celles-ci. Créateur du Raid Amazones en 2001 et amateur de rallyes-raids (1), le presque sexagénaire pilote un buggy Canam X3 turbo, estampillé Atlas for Men : 175 chevaux sous le capot et 700 kg à la balance pour engloutir plus de 6 000 bornes entre Monaco et le lac Rose au Sénégal.