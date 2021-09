Alex, un an après: 2 octobre 2020, le jour où la "bombe météorologique" s’est abattue sur nos vallées

Un an après, nous retraçons ce jour d’apocalypse avec deux précieux témoins : le commandant des sapeurs-pompiers Jean Giudicelli, qui a dirigé les opérations de secours dans la Vésubie, et l’adjudant-chef David Garcia, qui pilotait alors la brigade de gendarmerie de Tende.

Un an après, d’autres catastrophes naturelles sont venues rappeler qu’Alex n’était pas un cas isolé. L’Allemagne et la Belgique peuvent en témoigner : les images des intempéries qui ont fait près de 200 morts, à la mi-juillet 2021, rappellent à s’y méprendre celles de la Vésubie ou la Roya en octobre 2020.

Un an après, que reste-t-il de l’une des pires catastrophe naturelle de l’après-guerre en France métropolitaine? Un traumatisme indélébile. Des stigmates encore spectaculaires. Des habitants dans le flou sur leur avenir. Des galères quotidiennes pour se déplacer. Mais aussi des réalisations exemplaires. De nombreux ouvrages d’art reconstruits. Des centaines de millions d’euros investis. Des leçons de vie, de résilience. Et ce formidable élan de solidarité qui ne s’essouffle pas.

Bilan: 18 victimes, dont 10 morts identifiés et 8 disparus à qui la tempête n’a laissé aucune chance. Le bilan est lourd. Mais il aurait pu l’être bien plus encore, sans les mesures préventives de la préfecture et l’exemplaire abnégation des secours. En tout, le Sdis 06 recensera 1.865 interventions. 178 sauvetages et hélitreuillages, et 1.490 personnes récupérées par hélicoptère, tous services confondus. Alex vient d’écrire l’Histoire. Éclipsant même les intempéries du 3 octobre 2015, qui avaient pourtant fait 20 morts sur la Côte d’Azur.

500,2 mm d’eau cumulés par m2 en 24 h sur Saint-Martin-Vésubie. Du jamais-vu. Des pans entiers de montagne désintégrés, du Boréon au col de Tende. 420 habitations rendues inhabitables dans les Alpes-Maritimes, dont 180 entièrement détruites. 70 kilomètres de routes et des dizaines de ponts démolis. Des villages coupés du monde. 16 000 personnes privées d’électricité. Plus de courant, plus de réseau, plus d’eau à Tende, village emblématique des plaies du haut pays. Le cimetière de Saint-Dalmas-de-Tende a été emporté. Tout comme celui de Saint-Martin-Vésubie. Un scénario inédit en France.

Cet épisode méditerranéen dépassera les prévisions les plus alarmistes. Alex pilonne les vallées azuréennes. La Vésubie et la Roya au premier chef. Mais aussi la Tinée et, dans une moindre mesure, l’Estéron ou le Var.

C’était il y a un an. C’était hier. C’est encore bien présent. Et c’est un peu demain, aussi. En fin de semaine prochaine, les vallées azuréennes s’apprêtent à célébrer leur plus sinistre anniversaire. Le 2 octobre 2020, la tempête Alex fond sur des Alpes-Maritimes en alerte rouge pluies-crues-inondations. Météo France évoque une " bombe météorologique" .

Ce vendredi 2 octobre, elle est en alerte rouge pluie, crues et inondations. Alors les écoles restent fermées. Décision du préfet Bernard Gonzalez prise la veille. Tant pis si certains raillent un excès de zèle. Car ce matin-là, sur le littoral, il pleut, sans plus. Pour l’instant.

"Toutes nos casernes sont armées, prévenues d’un épisode météo d’intensité exceptionnelle. Mais on ne pouvait pas imaginer ce déchaînement titanesque des éléments…" Imaginer, non. Anticiper, oui. La Côte d’Azur a retenu les leçons du passé. 2015, 2019: plusieurs épisodes méditerranéens l’ont déjà endeuillée.

"Le 2 à l’aube, on est sur le pied de guerre." Guerre, le mot n’est pas trop fort. Ce 2 octobre 2020, un bombardement climatique va s’abattre sur le haut pays niçois. Jean Giudicelli en est alors le commandant au Sdis 06 (Service départemental d’incendie et de secours). Ce sapeur-pompier chevronné est en alerte. La redoutable tempête Alex débarque dans les Alpes-Maritimes en provenance du Finistère. Des renforts sont déjà là.

Dans la Roya voisine aussi, l’eau monte vite, très vite. Et l’angoisse avec. L’adjudant-chef David Garcia, alors commandant de la brigade de Tende, apprend que ses collègues de Breil multiplient les interventions. "Puis tout se déplace sur le secteur nord. Ça s’aggrave. On commence à voir des poteaux arrachés, des lignes électriques qui prennent feu, des cascades d’eau sur les routes, des branches et des objets qui volent…"

Black-out total

16 heures. Situation critique dans la haute Roya. "On revient tous sur le terrain. À partir de là, on a vraiment enchaîné les interventions", raconte David Garcia. Problème: la vallée se retrouve coupée en deux. Les gorges de Paganin sont prises au piège. Des automobilistes aussi. "On a réussi à les dégager in extremis, aux endroits où il y a eu des ruptures de routes."

Désormais, les deux brigades de la Roya ne peuvent compter que sur elles-mêmes. "On était totalement privés de communication. On ne savait absolument pas ce qui se passait à Saint-Martin-Vésubie, ni même dans le bas de la vallée. On s’est adaptés."

À l’heure de la 5G, plus de réseau, plus de téléphone. Dans la Vésubie aussi, les secours vivent une grande première: "Un vrai black-out de communication. Une perte totale de repères. On se retrouve dans une espèce de bulle, avec l’impression de revenir au Moyen Âge, de travailler à la bougie", témoigne Jean Giudicelli.

Mais dehors, Alex n’attend pas. La Vésubie, le Boréon se muent en monstres furieux, gorgés de rochers, d’arbres et de débris. Ils dévorent les terrains, avalent les maisons, et même les cuves d’une station-service.

Des trombes d’eau s’abattent sur Venanson, Roquebillière, Saint-Martin. Dans des conditions dantesques, les sapeurs-pompiers s’efforcent de mettre en sécurité "un maximum de personnes à la mairie".

Depuis Nice, le préfet a activé le plan de sauvegarde communal. Vésubie, Roya et Tinée sont en état d’alerte maximal.

Secourus in extremis

Héroïques secours. Stoïques dans la tempête. Mais conscients de l’urgence vitale. "Un hélico, il nous faut un hélico!"

Impossible de les appeler à la rescousse: outre les communications HS, le plafond nuageux est trop bas. Il faudra faire sans.

19 h. L’adjudant-chef Garcia et un agent des routes escaladent la montagne pour rejoindre 17 naufragés et une policière municipale, bloqués à Vievola, sur la route du col de Tende. "On porte les gens avec de l’eau jusqu’à la taille. Dont un petit transi de froid, qui hurle. Au moment où on sort les deux dernières personnes, la route s’effondre et les voitures tombent dans la Roya… Là, on réalise que cet événement est du jamais-vu. Que ça devient très chaud, vu la furie de la Roya."

Plus tard, David Garcia apprendra que ses hommes ont évacué 80 résidents de l’Ehpad de Tende, rongé par les flots.

Même abnégation dans la Vésubie. Les sapeurs-pompiers bravent le déluge, les routes barrées, l’eau qui fait trembler le sol "avec une violence inouïe", se souvient Jean Giudicelli. Il en est sûr: "Les actions de sauvetage et de mises en sécurité dans la Vésubie ont sauvé des centaines de personnes."

Mais les secours le savent : même avec mille précautions, le danger reste latent. Pour eux aussi.

Vies englouties

À Saint-Martin-Vésubie, les casernes du Sdis et de la gendarmerie sont à terre. Le patron des gendarmes locaux est lui-même emporté par les flots. Il parvient à s’en extraire et à trouver refuge pour la nuit. À Tende, la voiture de David Garcia est happée par la Roya. Il doit la vie à "la maîtrise extraordinaire" de l’agent des routes, qui parvient à l’immobiliser contre un muret. Il prendra quelques instants pour enregistrer une vidéo pour ses enfants. Au cas où…

Début de soirée. Des sapeurs-pompiers partent vers Roquebillière, en reconnaissance et en quête de réseau. Parmi eux, le commandant Bruno Kohlhuber et le pompier volontaire Loïc Millo. Soudain, stupeur. À la Bollène-Vésubie, la route se dérobe sous leurs roues, sous les yeux de leurs collègues.

"C’était l’accident imprévisible, soupire le commandant Giudicelli, encore marqué. On l’apprendra un long moment après. On est tous abasourdis. On perd deux frères d’armes dans la bataille. Deux héros. Mais on doit continuer; les gens ont toujours besoin de nous." Les secours sauvent nombre de vies. Mais ne peuvent étancher la soif meurtrière d’Alex.

À Roquebillière, les octogénaires Josette et Léopold Borello sont emportés dans leur maison, sous les yeux impuissants des secours et de notre reporter Grégory Leclerc. Ses images de la maison cernée par les flots deviendront emblématiques de la tempête.