Aleksandr le Grand ? Aleksandr le Grand ?

Les Russes ont du mal à s’exporter. A s’exprimer et à confirmer le talent affiché sur les pelouses givrées de la Premier League locale. Une fois la frontière franchie, les chocs culturel et footballistique sont tels, qu’il faut du temps pour qu’ils digèrent leur transfert. Avec Aleksandr Golovin, ces formules, aux allures de raccourcis, ont pourtant révélé une vérité. A 22 ans, le milieu offensif n’a pas échappé au fâcheux processus de l’adaptation. Il a vécu un début de saison qu’il n’avait sans doute pas imaginé aussi délicat. Après une Coupe du monde aboutie l’été dernier (1 but, 2 passes) et une influence incroyable sur le jeu de la Sbornaya qu’il a menée aux quarts, l’ex du CSKA Moscou, dragué par le Barça, Chelsea ou la Juventus avant de s’établir sur le Rocher, a jonglé entre blessures, suspensions (5 matchs au total) et méforme.

Un sable mouvant dont le natif de Kaltan semble s’extirper. Perturbé - et qui ne l’aurait pas été - par les changements d’entraîneurs et de systèmes, qui lui ont fait occuper tantôt un couloir, tantôt l’axe, Golovin est sorti du bois avec le retour de Jardim aux commandes. Le champion de Russie 2016 vient de marquer les esprits en plantant ses deux premières réalisations sous le maillot à la Diagonale....