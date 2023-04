Albert II en visite à la villa de "La main au collet" à Saint-Jeannet, là où Grace Kelly et Cary Grant s'étaient donnés la réplique

"Je me souviens avoir dit à ma mère que je voulais que nous visitions ensemble cette maison. Et puis les années ont passé et nous ne sommes jamais venus." Cette visite qu’il n’aura jamais faite avec la princesse Grace, le prince Albert II l’a accomplie avec émotion ce mercredi matin, lors d’un déplacement discret à Saint-Jeannet. Pour découvrir "Les Bolovens", bâtisse où Alfred Hitchcock posa ses caméras en 1954 pour y tourner plusieurs scènes de La main au collet. Notamment la séquence finale entre Cary Grant et Grace Kelly, sur la terrasse, qui s’achève par un baiser avec en fond le Baou de Saint-Jeannet.

Peu de traces du tournage

Le Baou est encore là, mais les arches en pierres apparentes qui recouvraient la terrasse où s’étreignent les deux acteurs ont disparu. C’est ce que le prince Albert II a pu constater, chaleureusement accueilli par la famille Thery pour visiter leur demeure, qu’ils viennent de vendre. La circonstance a poussé le souverain, avant le changement de propriétaires, à aller découvrir cet endroit où sa mère a passé du temps, il y a presque soixante-dix ans. Imprégnant sur la pellicule d’Hitchcock son aura dans cette scène de clôture du long-métrage où elle entre dans le champ de la caméra, sur la terrasse des Bolovens, vêtue d’une robe de soirée dorée. Une apparition qui fait chavirer Cary Grant.

Ce mercredi, l’échange a démarré sur ladite terrasse de la demeure, qui offre un vaste panorama sur la Méditerranée et les collines environnantes. "Il n’y avait pas autant de maisons à l’époque", s’étonne le prince Albert II qui a récemment revu le film le plus iconique de la carrière de sa mère, lors d’un hommage de la Cinémathèque de Nice à Grace Kelly.

Des vestiges du tournage, il n’y en a guère dans cette bâtisse cossue aménagée pour loger confortablement la famille propriétaire. Dix chambres et salles de bains, plusieurs salons et une belle piscine dans un écrin de verdure. L’amabilité de ses hôtes a poussé le prince Albert II a fait le tour de la maison. Un échange amical où les propriétaires ont livré les souvenirs d’une vie dans ces murs. Questionnant avec attention le souverain, pour savoir comment se portent ses enfants. "Je vais vous montrer une photo", leur a-t-il répondu en dégainant fièrement son smartphone pour y faire apparaître des clichés du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella. Invitant dans la foulée la famille Thery pour une prochaine rencontre, au Palais princier cette fois, afin de leur offrir à son tour, sa demeure.

C'est en 1954 qu'Alfred Hitchcock posa ses caméras pour y tourner plusieurs scènes de "La main au collet". Photo Michael Alesi/Palais princier.

Les Thery et le prince Albert II sur l'une des terrasses de la villa Photo Michael Alési/Palais princier.

Un nom laotien... et de nouveaux propriétaires californiens

À Saint-Jeannet, elle a la réputation d’être la première maison de villégiature construite dans la commune, sous l’impulsion d’un certain Monsieur Bonnaud, connu comme le premier propriétaire de cette bâtisse en pierre sur la route qui mène au village. Ce sont les acheteurs suivants qui donneront son identité à la demeure: "Les Bolovens".



Le nom d’un plateau du Laos où la famille Lehmery avait vécu avant d’acquérir ce pied-à-terre en 1949 à Saint-Jeannet, avec le Baou pour horizon. Rien ne les liait à Alfred Hitchcock ni au monde du cinéma pour expliquer que leur maison se retrouve comme décor naturel de La main au collet. La thèse la plus probable est que la villa ait tapé dans l’œil d’une personne de la production d’Hitchcock en repérage sur la Côte d’Azur, qui a choisi "Les Bolovens" pour en faire l’antre de John Robie, cambrioleur à la retraite et héros du film, incarné à l’écran par Cary Grant.

Une maison de famille

Les Thery en ont fait l’acquisition en 1963. "L’annonce était parue dans un journal pharmaceutique", se souvient Denise, tombée sous le charme quand son père l’a mandaté pour venir visiter les lieux. La famille d’industriels pharmaceutique établie en région parisienne fait des Bolovens son repaire azuréen. Donnant au bâtiment principal une extension pour y loger enfants et petits-enfants. Une vraie maison de famille, pas vraiment dans le culte d’Hitchcock, "même si nous en parlions aux visiteurs, et nous avions le film en cassette vidéo", poursuivent Sylvie et Xavier, les enfants de Denise.

Au début des années 2000, le couple Thery avait été contacté par le secrétariat du prince Rainier III pour savoir s’ils étaient vendeurs de la demeure. Ce n'était pas le cas. Photo Michael Alési/Palais princier.

Le souverain a été l’hôte des Thery, propriétaire des lieux, qui lui ont fait découvrir la demeure, théâtre de leur vie de famille de ces soixante dernières années. Photo Michael Alési/Palais princier.

Au début des années 2000, ils se souviennent avoir été questionnés par le secrétariat du prince Rainier III pour savoir s’ils étaient vendeurs de la demeure. Ce n’était pas le cas à l’époque. Après soixante ans à Saint-Jeannet, la famille Thery a fait le choix il y a quelques mois finalement, de se séparer de cette maison.

Et l’ADN du lieu lié au 7e art a été porteur d’affaire efficace. L’agence immobilière de luxe Sotheby’s International Realty chargée de la transaction, avait en effet bien veiller à mettre en avant cette "bastide de charme liée à l’histoire du cinéma hollywoodien".

C’est justement ce qui a séduit un couple californien. Ils ont vu l’annonce, ont revu le film. Deux jours après, ils étaient dans l’avion pour venir la visiter… et se sont portés acquéreurs de ce bien pour quelques millions d’euros.