Le prince Albert II auprès des tigres et des éléphants en Malaisie

La visite d’État du prince Albert II en Malaisie était certes destinée à renforcer les liens politiques et économiques entre les deux nations, mais elle était aussi l’occasion pour le souverain de découvrir les initiatives locales en matière de respect de l’environnement et de protection des espèces animales menacées.

Ainsi, après avoir inauguré l’ouverture du premier consulat de la Principauté sur le sol malaisien et rencontré le roi Abdullah Shah à l’occasion d’une audience privée suivie d’un banquet d’État, le prince Albert II a découvert deux centres de conservation d’espèces animales menacées.

Des visites "tout à fait extraordinaires"

À l’invitation du Roi et de son fils, Hassanal Shah, le souverain s’est rendu au Malayan Tiger Conservation Center. Lequel recueille des tigres sauvages blessés ou provenant de zoos dans le but de les réintroduire dans la nature en les éduquant à l’état sauvage.

"Il y avait une population de 3 500 tigres en Malaisie en 1950, a rappelé Mohamma Khairi Bin Ahmad, directeur du centre, au micro de Monaco Info. Mais à cause du braconnage et de la déforestation causée par le développement humain, une étude réalisée entre 2016 et 2020 a révélé que la population de tigres avait fortement baissé, jusqu’à atteindre moins de 150 individus."

Une situation que l’homme qualifie évidemment de "critique". "C’est pourquoi nous devons faire beaucoup d’efforts pour augmenter la population de tigres sauvages."

Le prince Albert II a également visité le Kuala Gandah National Elephant Conservation Center. L’endroit, créé en 1989, abrite une dizaine de pachydermes victimes, eux aussi, de l’activité humaine.

Des visites "tout à fait extraordinaires", a souligné le souverain sur la chaîne locale. "Ces centres prouvent bien le grand intérêt que portent les Malaisiens à leur nature et ces deux espèces emblématiques de leur pays. Ils ont à cœur de protéger certaines zones, de les sanctuariser et de faire ce qu’il faut faire en matière de protection des milieux naturels pour être en adéquation avec ce qui se passe. C’est ce que nous essayons de promouvoir aussi à la Fondation [Prince Albert II]."