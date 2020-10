Albert II annonce que "Monaco va participer au fonds de solidarité" après le passage de la tempête Alex

Le gouvernement princier de Monaco, à la demande du souverain, répondra présent pour apporter un soutien financier.

Quel sentiment vous inspire ce drame qui touche l’arrière-pays ?

Avec ma famille et toute la population de la Principauté, nous avons été bouleversés par ce cataclysme. Mes pensées vont d’abord vers les victimes, leurs familles. Vers ces personnes qui ont tout perdu, celles et ceux qui sont encore isolés.

Comment la Principauté va-t-elle aider ?

Le corps des sapeurs-pompiers et la Croix Rouge monégasque se sont mobilisés et sont déjà intervenus dans la vallée de la Roya.

À ma demande, le gouvernement princier va participer concrètement à l’effort envers les personnes touchées des trois vallées et si besoin chez nos voisins en Ligurie. Financièrement, Monaco prendra sa part pour participer au fonds de solidarité. C’est un effort considérable qui va devoir être fait pour remettre les routes en état, rétablir l’eau, fournir la puissance électrique nécessaire aux villages.

Mais également réfléchir à comment se prémunir d’autres cataclysmes de ce genre ?

Bien sûr, il va falloir se poser la question des autorisations de permis de construire, à l’avenir, à proximité de zones inondables, qui deviennent potentiellement dangereuses si l’eau vient à monter. Nous avons eu déjà l’exemple ces dernières années de tempête très fortes, d’événement climatiques extrêmes. Malheureusement, avec le réchauffement climatique, cela va se produire de plus en plus. Il va falloir mettre les mesures en place pour prévenir ce genre de catastrophes.

Vous êtes attaché aux vallées de l’arrière-pays niçois, et tout particulièrement à Roubion où vous possédez une propriété à proximité du village. Avez-vous eu des nouvelles de là-bas ?

Non, pas encore, je n’ai pas pu joindre la personne qui s’occupe de la propriété. Mais je sais que dans les points en hauteur ont été moins touchés. Nous devrions en savoir plus bientôt, mais je sais que l’accès à ces villages est toujours difficile.