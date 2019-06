Alain Ducasse invite la cheffe grecque Dina Nikolaou à Ômer

Dina Nikolaou et une femme rayonnante et ses plats rayonnent avec elle. Elle fait une cuisine de femme, de sensibilité, d’expression, de naturalité. C’est très bon de couleurs, de saveurs. Elle réalise une synthèse de la cuisine grecque contemporaine, c’est-à-dire une cuisine d’aujourd’hui, qui nourrit les populations avec la vocation de les satisfaire et de leur donner du plaisir. »

Hier midi, le chef Alain Ducasse était dans son nouveau restaurant Ômer qui met la Grèce à l’honneur avec Patrick Laine et l’icône incontournable de la télévision grecque : Dina Nikolaou.

« Le partage »

Le restaurant Evi Evane de la cheffe a été décoré, en 2017, par Gilles Pudlowski, du titre de « meilleur restaurant de cuisine étrangère à Paris ». Et c’est à Monaco que la Grecque, pleine de vitalité et de générosité, s’est installée pour partager son savoir-faire.

« Partager », c’est le mot qui revient comme un refrain joyeux dans la bouche de Dina Nikolaou. « La cuisine méditerranéenne, c’est le partage. Quand j’ai reçu l’invitation d’Alain Ducasse et de Patrick Laine, j’étais plus qu’heureuse. Je suis inspirée par l’antiquité grecque. Je suis un disciple d’Hippocrate. Il faut revenir au passé pour revoir la cuisine d’aujourd’hui. Et veiller d’abord à la santé, aux goûts et à ce que l’on voie. La cuisine, ce n’est pas seulement ma passion, c’est ma vie. J’ai une tonne de bonne énergie à transmettre. La cuisine grecque est gorgée de soleil, de chaleur et de lumière. »

Patrick Laine, à la tête d’Ômer, se réjouit d’apprendre aux côtés de la cheffe. « La cuisine de la Méditerranée est féminine ; elle est plus sentimentale que technique. »

Dina Nikolaou, elle, dit chercher à faire une cuisine tout simplement à son image. « Je veux provoquer une émotion. Chaque plat doit faire ressortir le caractère. Je fais une cuisine que j’ai envie de donner à mes enfants. Il faut respecter le produit. Je déteste le camouflage. »

Une démarche authentique, comme l’aime Alain Ducasse : « C’est la base de notre cuisine : sans artifice. Nous partageons la même philosophie », souligne Patrick Laine. Une complicité à retrouver dans l’assiette, aujourd’hui encore, au menu du déjeuner et du dîner d’Ômer.