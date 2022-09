Aire de jeux, pétanque... Ce qui est prévu au jardin du Ténao à Beausoleil

Dans l’optique d’améliorer la qualité de vie dans le quartier du Ténao, le jardin situé en dessous de l’école portant le même nom est en cours de réaménagement. Un lieu plébiscité par les différentes générations et posait un problème de cohabitation. Entre les adolescents qui jouaient au ballon à côté des jeux pour enfants et des adultes en pleine partie de pétanque, l’ambiance était parfois un peu tendue. "On a voulu concilier ces trois espaces pour ces différents publics et qu’ils conviennent aux plus petits comme aux plus grands", explique Cindy Genovese, adjointe déléguée à l’environnement, aux mobilités, aux espaces verts, aux aménagements paysagers et urbains.

Ajouté à cela, une durée de vie qui commençait à poser problème avec un "revêtement du sol à revoir sur la partie aire de jeux pour enfant", précise le maire Gérard Spinelli. Pas illogique si on prend en compte que l’inauguration de cet espace s’était déroulée en 2011.