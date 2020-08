Aides aux études, agendas numériques, scanners... Ces applications vont vous faciliter la rentrée scolaire

À l’aube de la rentrée, le traditionnel réapprovisionnement en fournitures scolaires s’impose à l’insouciance des vacances.

Au-delà des crayons, des cahiers, des feuilles et des stylos en tout genre, le numérique permet de se munir – sans se déplacer et se mêler à la foule dans les magasins – d’autres outils salutaires, souvent gratuits et auxquels on ne penserait pas spontanément.

Des aides aux études

Plus besoin de se ruiner avec des cours particuliers ou de s’encombrer de piles de cahiers de vacances et d’annales!

De la classe de CM1 à la terminale, l’application française Kartable propose des milliers de cours, des fiches synthétiques et des exercices corrigés conformes aux programmes de l’Éducation nationale.

Pour y avoir accès, le coût d’un abonnement mensuel sans engagement s’élève à 13,99 e par mois.

L’application gratuite Brainly permet, quant à elle, une entraide entre les élèves pour leurs devoirs, basée sur un système de points obligeant la réciprocité des services.

Si les mathématiques vous donnent du fil à retordre, vous pourrez désormais connaître la réponse à un calcul complexe et les étapes de sa résolution… en le prenant simplement en photo avec PhotoMaths!

Lassé d’accumuler une infinité d’onglets lors de vos recherches? Enregistrer et organiser des pages Internet pour les consulter plus tard est possible grâce à Pocket.

Des outils pour s’organiser

L’application baptisée sobrement Agenda scolaire constitue, comme son nom l’indique, un agenda scolaire numérique. Disponible exclusivement sur Google Play, elle vous notifie les devoirs à faire et les cours à venir.

Pratique si vous avez eu le malheur d’être diverti par votre smartphone! Afin de s’organiser dans le cadre de travaux collectifs, Trello permet notamment de lister clairement les tâches à effectuer par chaque membre du groupe.

Pour les étudiants qui doivent quitter le nid familial et qui recherchent une colocation, Roomster et Whoomies mettent en lien, à la manière de réseaux sociaux, ceux qui souhaitent partager un logement. Plus d’excuse si vous vous entendez mal avec votre colocataire!

Applications destinées aux parents

Les bouleversements de la rentrée scolaire ne concernent pas que les étudiants. Quand le rythme effréné habituel reprend et que le temps libre s’amoindrit, une solide organisation s’avère primordiale.

Rappels, listes de tâches et emplois du temps collectifs… Microsoft To-Do, remplaçante de Wonderlist, permet de se coordonner en famille.

Pour gérer les aléas supplémentaires induits par le divorce des parents, Coot fonctionne d’une façon similaire, davantage adaptée à ce cas précis, incluant le partage de frais ou la planification des gardes alternées.

Quant à l’application CamScanner, elle apparaît comme un outil idéal pour scanner rapidement des documents sans imprimante et gérer aisément les démarches administratives de la rentrée.

L’accumulation d’applications peut également mener à un temps trop important passé sur le smartphone! Heureusement, Family Link propose aux parents de réguler précisément l’usage qu’en font leurs enfants, voire d’être renseignés sur leurs positions. La promesse d’une rentrée plus sereine.





Savoir+

Applications gratuites et disponibles à la fois sur Google Play et Apple Store, sauf si le contraire est précisé.