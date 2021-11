Agressions de soignants au CHU de Nice: comment la direction de l'hôpital entend riposter

Deux interlocuteurs. Evan Malzyck, directeur adjoint du CHU, et Anne-Gaëlle Paul, directrice des soins. Pour expliquer que l’établissement ne tolère aucun dérapage à l’égard de ses agents et pour répondre aux syndicats qui évoquent des temps d’attente excessifs aux urgences, faute de personnel.

"De 6 à 8 heures en moyenne au niveau national", selon la CGT, mais "tout dépend de quand vous arrivez"; si c’est le Carnaval, si c’est l’été quand on triple la population, ou encore si c’est Noël ou un soir de Fête de la musique…

"Je ne pense pas qu’il y ait plus d’actes violents aujourd’hui. Par contre, on sait qu’ils peuvent arriver et il faut apprendre à les gérer", indique Evan Malzyck. Cette politique de gestion de la violence au sein des urgences passe, souligne-t-il, par la formation continue du personnel. Par la mise en place d’équipes de sécurité.

À propos de l’agression dont a été victime une infirmière, Anne-Gaëlle Paul explique: "La première réaction, c’est de mettre l’infirmière en sécurité et de débriefer. La deuxième intervention, c’est de l’accompagner sur le plan juridique pour qu’elle puisse porter plainte", le CHU déposant une plainte de son côté.

La psychologue du travail est également mobilisée, pas d’isolement pour la victime. "À chaud, on a parfois un peu de mal à prendre la mesure et vingt-quatre heures après, on peut se sentir moins bien. Il est important d’agir sur plusieurs temps."

Elle insiste: "Pas question que l’on puisse se dire un jour que c’est normal, parce que c’est aux urgences. Non, il n’est pas normal de se faire agresser, les soignants doivent pouvoir travailler en toute sécurité et les patients doivent, eux aussi, se sentir en toute sécurité."

Evan Malzyck admet que "le temps d’attente aux urgences du CHU de Nice est, en moyenne, d’un peu plus de 4 heures". Ce délai serait en partie "incompressible car lié aux examens".

Des policiers en permanence? "Je n’y suis pas forcément favorable. Nos services doivent fonctionner de façon autonome. Néanmoins, dans certains cas, je pense notamment au vendredi soir et au samedi soir, des moments chargés avec plus de passage et, potentiellement, plus d’incivilités, nous avons une convention avec la police municipale pour une permanence sur quelques heures."

Par ailleurs, un bouton d’alerte garantit l’arrivée d’un équipage "en moins de dix minutes".