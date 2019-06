Affaire du High Club, grève des pompiers, poisson-drone: voici votre brief info de mercredi soir

Affaire du High Club. En janvier 2018, photos et procès-verbal à l’appui, Belinda Mouy dénonce les violences qu’elle impute à un videur. Le High Club contre-attaque. Tous deux ont été jugés en correctionnelle, mardi. Un an et demi après, on connaît enfin le dénouement de cette affaire qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Grève des pompiers. Le ministre de l’Intérieur l’assure: la grève qui vient de débuter n’affectera pas les secours. Pourtant, ce mouvement prévu sur tout l’été représente un casse-tête en termes d’organisation. L’impact devrait bien se ressentir dans les rangs, et se répercuter sur des missions secondaires. Explications en cinq questions.

Poisson-drone. Une barge géante et 100 drones guidés par des radars, le tout multiplié par 26 sur chaque zone maritime (cinq) polluée de la planète. Des drones pour aspirer le plastique, c'est le projet sur lequel planche OMPE (organisation non gouvernementale villeneuvoise), depuis six ans et qui aimerait prendre la mer.