Accroître sa performance de 20% au travail grâce à l’alimentation

Véronique Liesse, nutritionniste et coach, donne une conférence aux Thermes Marins Monte-Carlo, ce soir de 19 à 21 heures, sur l’alimentation et l’énergie. L’entrée est gratuite. « L’énergie n’est pas uniquement physique. Elle est aussi mentale et émotionnelle. Et le lien avec l’alimentation est clairement établi scientifiquement. »

Un défi pour l’entreprise

Pour répondre à la diversité des situations de vie d’aujourd’hui, Véronique Liesse vient de publier Le Grand libre de l’alimentation spécial énergie aux éditions Leduc.s. L’ouvrage donne dix règles d’or et des clés selon le quotidien de chacun. « L’objectif est d’aider les gens qui travaillent en entreprise à se sentir mieux. »

Mais ce soir, place à la parole et aux échanges, aux côtés de Christine Zoliec, directrice des Thermes Marins Monte-Carlo, afin de comprendre quels sont les fondamentaux pour manger sainement. « Aujourd’hui, notre alimentation est hyper-glycémiante, c’est-à-dire que le sucre monte trop vite dans le sang, ce qui génère de l’insuline, et donc du surpoids et de l’inflammation. Il faut aussi veiller à la qualité des graisses. Et consommer des fruits et des légumes riches en antioxydants. Ce sont des principes simples mais essentiels. »

Bien manger, c’est aussi un défi pour l’entreprise. Car cela peut « augmenter de 20 % la performance au travail. C’est donc plus un investissement qu’un coût pour l’employeur. L’impact est multiple et immense : moins d’arrêts maladies, moins d’accidents de travail, plus de concentration. »