Accord avec l’Europe : Monaco n’est pas pressé Pas sûr que nous arrivions à un accord

C’était un souhait de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Conclure un accord d’association entre l’Union européenne et la principauté de Monaco - mais aussi Andorre et San Marin, les trois petits pays d’Europe - avant le mois de juin. Autrement dit, avant de quitter ses fonctions à la suite des élections européennes du 26 mai. Or, aucun accord n’a finalement été signé.

Mais alors, on recommence les négociations à zéro ? Les quatre années qui viennent de s’écouler, au cours desquelles Gilles Tonelli, chargé par le souverain de mener ces négociations, n’auront servi à rien ? Faut-il s’inquiéter de l’absence de signature d’un accord entre Monaco et l’Europe ?

« Pas de réponse de l’Union européenne sur nos lignes rouges »

Une explication pour commencer : si l’accord envisagé par Jean-Claude Juncker n’a pas été signé, c’est que « nous n’avons pas eu de réponse de l’Union européenne sur notre exigence de respecter les lignes rouges définies par le prince souverain », explique Gilles Tonelli, conseiller de gouvernement-ministre des Relations extérieures et de la Coopération, chargé de mener ces négociations.

« Lors de sa rencontre à Bruxelles avec le prince souverain le 19 février dernier, rembobine le conseiller, le président Juncker a fait état de sa volonté de parvenir à signer quelque chose avant la fin juin. A aucun moment le prince souverain, le Ministre d’État ou moi-même n’avons dit que le gouvernement allait signer un accord dans les prochains mois. »

À la suite de cette rencontre à Bruxelles, les négociations ont connu un coup d’accélérateur, vu d’un très bon œil par la Principauté. « On a senti une volonté de l’Union européenne d’avancer dans la négociation. Ce qui nous a été très utile puisque nous avons pu exposer notre position. » Pour ne pas dire poser les conditions préalables à toute discussion. Pour faire court : la priorité nationale pour les Monégasques et un contrôle sur l’entrée des biens et services à Monaco. Une nécessité pour le prince Albert II qui souhaite un accord « qui respecte à la fois les grands principes de l’Union européenne tout en préservant les intérêts vitaux de Monaco, garantissant ainsi la légitime pérennité de la Principauté », comme il l’avait indiqué au président Juncker en février.

Le hic, c’est que ces exigences sont en contradiction avec les grands principes européens sur la liberté d’installation et de circulation des biens et des personnes. « Ces principes ont été déterminés pour obtenir des résultats, rétorque Gilles Tonelli. L’Europe souhaite la mobilité des salariés : Monaco est le seul pays européen où 98 % des salariés du secteur privé sont étrangers - dont 92 % d’Européens - et où 85 % des salariés ne résident pas à Monaco. Notre position est la suivante : examinons les résultats et ne fixons pas des règles pour aboutir à des résultats. »

Pour autant, l’Europe peut-elle déroger à ses principes fondamentaux ? Non. Mais Monaco n’entend pas intégrer l’Union européenne. L’objectif est simplement d’avoir un accord d’association avec l’UE, « qui permette d’obtenir un accès aussi large que possible au marché intérieur ». Le conseiller insiste : « On doit réussir à trouver un équilibre entre les principes européens et la réalité de Monaco aujourd’hui. »

« On a déjà beaucoup avancé dans les négociations »

Or, ce n’est pas encore le cas. D’où l’absence d’accord. C’est grave, Docteur ? « On a déjà beaucoup avancé dans ces négociations, singulièrement sur le volet institutionnel de l’accord : son fonctionnement, le règlement des différends, etc., assure Gilles Tonelli. Sur l’autre volet, la manière d’arranger les quatre libertés fondamentales de l’Europe avec les spécificités de Monaco, nous avons fait des propositions et nous n’avons pas encore obtenu de réponses. Mais nous n’avons pas essuyé de refus. » En clair, les négociations ne sont pas rompues et vont se poursuivre.

Mais avec d’autres interlocuteurs, puisque, outre la nouvelle présidente de la Commission européenne, les principaux négociateurs européens seront remplacés à la rentrée. « Les négociations vont reprendre en octobre. Nous allons devoir apprendre à nous connaître, à s’apprivoiser. Ça prendra sûrement un peu de temps. »

Rendez-vous dans quatre ans ?

Mercredi, pendant trois heures, le gouvernement et le Conseil national se sont réunis en Commission plénière d’étude pour faire un nouveau point sur la négociation de l’accord d’association avec l’UE. « Cette CPE a permis de dissiper certaines incompréhensions. À la suite de la réunion entre le président Juncker et le prince souverain, le Conseil national avait compris que Monaco voulait signer un accord en juin. Or, je le répète, ce n’était un souhait que du président Juncker. »

Gilles Tonelli retire aussi un enseignement plus politique de cette Commission plénière d’étude : « Nous avons la même approche et la même ambition que le Conseil national sur ce dossier. Nous partageons la volonté de défendre les lignes rouges définies par le prince souverain. Cette négociation est vraiment le dossier, parmi tous ceux dont nous discutons avec les élus, où la concorde nationale est essentielle. »

À cet égard, Gilles Tonelli souligne que depuis l’ouverture des négociations avec l’UE, en quatre ans, il est allé à la rencontre des élus, sur ce seul sujet, à plus de trente reprises.

La fréquence de ces réunions pour partager l’avancée, ou pas, des négociations est d’autant plus essentielle que, lorsque le texte final de l’accord sera rédigé, s’il l’est un jour, il devra être validé par le Conseil national au travers d’une loi.

Pour le président du Conseil national, le sujet est « sans précédent, peut-être le dossier du siècle pour la Principauté », admet-il. Au lendemain de la rencontre entre l’ensemble des élus et du gouvernement sur la question de l’accord avec l’Union européenne, Stéphane Valeri livre son analyse.