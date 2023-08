Olivier, pin d'Alep, chêne... la nouvelle bretelle de l'A8 à Beausoleil se pare de vert pour un nouveau look

Si l’on en croit le dernier calendrier prévisionnel annoncé par Vinci Autoroutes, ce n’est plus qu’une question de semaines avant la remise en service de l’échangeur Monaco Est, aussi communément appelé "bretelle de Beausoleil" en référence à l’ancienne dénomination de l’aire de service attenante rebaptisée "aire de la Riviera Française" depuis son inauguration en juin dernier.

Les murs de la bretelle ont été pensés comme le prolongement des falaises. Photo Cyril Dodergny.

Dans le périmètre protégé d'un site romain

Prévue initialement au printemps, l’ouverture doit finalement intervenir à l’automne, avait confirmé le concessionnaire autoroutier avant le début de l’été. Un petit délai supplémentaire - comme il est courant pour des chantiers de cette envergure - nécessaire pour mener à bien une dernière phase de contrôles de l’infrastructure et engager les travaux de parachèvement avant que les premières voitures ne puissent emprunter cet échangeur tant attendu.

Un échangeur, autrefois en service entre 1989 et 1994, qu’il a fallu entièrement remettre aux normes en vigueur et moderniser, tant dans l’infrastructure en elle-même que dans son environnement paysager. "Beaucoup de pins d’Alep ont été plantés à la création de l’autoroute plusieurs décennies avant. Ces pins sont en partie malades", explique Antoine Vogt, architecte paysagiste de l’agence Composite, bureau d’études mandaté par Vinci Autoroutes. Sa mission: intégrer harmonieusement la nouvelle bretelle dans son cadre exceptionnel où se rencontrent falaises, garrigues et ancienne carrière romaine, sous la supervision de l’Architecte des Bâtiments de France. "Le projet a la particularité d’être dans le périmètre de protection d’une carrière romaine, ce qui nécessite l’accord des Bâtiments de France pour l’élaboration d’un permis d’aménager", précise Antoine Vogt dans une vidéo publiée sur le site du concessionnaire.

Un travail sur l’existant a donc dû être mené afin d’identifier, dans un premier temps, les végétaux qui pouvaient être conservés. Ceux-ci ont été "transplantés et mis en jauge dans une zone particulière pour être réintroduits par la suite". Une étape menée de concert avec des coordinateurs environnementaux. D’autres essences locales ont été ajoutées. En plus du pin d’Alep, on retrouve désormais "du chêne pubescent, du chêne vert, énumère l’architecte paysagiste. Dans la perspective de la sortie d’autoroute et de la route qui fait la liaison entre Beausoleil et La Turbie, on a également un bel olivier qui a été implanté (sur le rond-point). Sachant qu’au cours des terrassements, on s’est rendu compte qu’on avait pas mal de petits oliviers sauvages. Ils ont été mis en jauge et seront réintroduits. Ils dénotent un paysage un petit peu différent de celui que les talus autoroutiers ont pu connaître au cours des précédentes décennies."

Le matriçage des murs a été pensé pour imiter les courbes d’un paysage naturel. Photo Cyril Dodergny.

Des murs matricés

Pour l’intégration paysagère du site, une réflexion a également été menée sur les murs de soutènement de l’échangeur. Ils ont ainsi été pensés comme le prolongement des falaises. "Leur matriçage reprend l’onctuosité, les fractures qu’on a dans la roche naturelle", détaille Antoine Vogt.

Et de résumer: "On contribue à la conception de l’opération sous sa dimension paysagère architecturale pour s’assurer que l’ensemble s’intègre bien dans sa dimension patrimoniale mais aussi avec l’environnement qui nous entoure avec cet aspect un peu balcon, en cascade, qui tombe jusqu’à Monaco en contrebas. Et puisse permettre ainsi une remise en état voire une amélioration de la situation qui était celle avant l’ouverture de la bretelle."