A Vidauban, des enfants privés de cantine pour avoir oublié leur carte

Après l’incompréhension, place à la colère et à l’indignation. "Quand j’ai reçu un appel du collège en milieu d’après-midi, me signifiant que ma fille Lilou n’avait pas mangé du fait de l’oubli de sa carte de cantine, j’ai d’abord cru à une blague, peste Maïté Peuvrel. Pourquoi m’avoir appelée si tard pour me le dire et, surtout, pourquoi avoir fait une chose pareille? Ma fille a effectivement loupé le réveil ce matin-là et est partie sans déjeuner, en oubliant cette fameuse carte dans la précipitation. Mais était-ce une raison pour l’empêcher de manger? C’est inadmissible de laisser une enfant de 12 ans comme cela, sans rien dans l’estomac toute une journée. Alors même que nous l’avons inscrite en demi-pension pour l’année!"

Révoltées, à l’instar de Maïté, les mamans concernées ne décolèrent pas depuis cet incident, survenu mardi midi, au collège Paul-émile-Victor, où treize collégiens, tous demi-pensionnaires, se sont vus refuser l’accès au réfectoire.

"C’est un manque de respect"

"Cette façon de faire est inadmissible", insistent, en chœur, Nathalie Bourrat, Anne-Sophie Cuneo et Pascale Jourdan. "Mon fils de 11 ans, Camille, m’a téléphoné avant la reprise des cours en pleurs pour me dire qu’après deux heures de sport, il n’avait même pas eu droit à un morceau de pain, ni même une bouteille d’eau, regrette Anne-Sophie. Pour lui, c’est la punition ultime. Il n’a pas compris, et moi non plus. C’est un manque de respect et les enfants n’ont pas à subir cela", tonne la mère de famille.

Maman de Lilia et Idriss, 10 et 13 ans, Pascale abonde en ce sens: "Mes enfants m’ont appelée à 12h30, j’ai dû aller leur chercher de quoi manger sur mon temps de travail. Sachant que ma fille a des problèmes de santé et ne peut pas se permettre de rester sans manger toute une journée. En attendant, des camarades leur ont donné du pain et des madeleines à grignoter. S’il y avait eu un avertissement ou des heures de retenue, pourquoi pas. Je suis la première à avoir demandé à mes enfants, le matin même, s’ils n’avaient pas oublié leur carte. Mais refuser d’alimenter des petits, ça, je n’accepte pas."

"Le service intendance nous a informés par mail de l’obligation pour les élèves de présenter leur carte de cantine pour accéder au réfectoire, mais cela ne doit pas impliquer de les laisser sans manger toute une journée, ajoute Nathalie. Un oubli, cela peut arriver, surtout les premières semaines, où les collégiens ont mille choses à penser. Il y a d’autres façons de sanctionner: une heure de colle, les faire passer au dernier service, mais pas ça!"

"Un malentendu? Je n’y crois pas"

Et le mécontentement de Nathalie, Pascale et Maïté n’a fait que s’attiser avec les premiers éléments de réponse fournis par le collège le jour même: "On nous a clairement fait comprendre par téléphone que c’était comme ça, et que nous avions été prévenues de cette obligation. Apparemment, il fallait marquer le coup, pour responsabiliser les enfants et leur apprendre à ne plus oublier leurs affaires."

"Pour ma part, il m’a carrément été dit que si mon enfant oubliait encore une fois sa carte, il ne mangerait pas et que si je n’étais pas contente, ce serait la même chose", affirme Anne-Sophie Cuneo.

Sollicitées par la principale du collège en vue de l’ouverture d’un dialogue et d’un apaisement des tensions (lire ci-contre), les mamans restent mitigées. "Aujourd’hui on nous parle de “malentendu", mais je n’y crois pas, poursuit Anne-Sophie Cuneo. Devant des enfants en larmes, car privés de repas, aucun adulte n’a eu la présence d’esprit de réagir. C’est bien plus qu’un malentendu… C’est un scandale et c’est illégal, point."