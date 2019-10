À Tokyo, le souverain rencontre Shinzo Abe

Le déplacement du prince Albert II au Japon se poursuit. Après avoir assisté mardi à la cérémonie d’intronisation de l’empereur Naruhito et aux festivités qui ont suivi, le souverain était reçu hier matin par le Premier ministre, Shinzo Abe, au palais Akasaka.

Au terme de l’entretien, Shinzo Abe a déclaré être « honoré de cette nouvelle rencontre après celle d’avril 2007 lors de laquelle il était Premier ministre pour la première fois ».

Il a également exprimé au souverain toute sa gratitude pour le message de condoléances et de solidarité reçu il y a quelques jours après le passage du typhon Hagibis.

Échanges culturels

Le Premier ministre a rappelé les excellentes relations culturelles qui unissent le Japon et Monaco, tissées entre les deux familles souveraines et renforcées depuis l’établissement des relations diplomatiques en décembre 2006. Un lien fort, également culturel, illustré actuellement avec deux expositions présentées actuellement à Tokyo.

La première, « Cartier, cristallisation du temps » au National Art Center, pour laquelle le Palais princier a prêté des pièces de joaillerie, et l’exposition Van Gogh à l’Ueno Royal Museum, où des tableaux d’artistes impressionnistes proviennent aussi des collections du Palais.

À son tour, au cours de l’échange, le souverain a félicité le Premier ministre pour l’organisation des cérémonies d’intronisation de l’empereur du Japon. Il l’a remercié pour l’accueil chaleureux réservé tant à la délégation monégasque qu’à lui-même.

Dans un autre registre, le Prince a ensuite salué l’initiative du Japon prise lors du Sommet du G20 à Osaka fin juin dernier, destinée à protéger les océans en réduisant à zéro la pollution supplémentaire par les déchets plastiques en mer d’ici 2050. Il a souhaité le développement de collaborations sur ce sujet d’intérêt commun.

Des vœux pour Tokyo 2020

Puis, pour le domaine sportif, le souverain s’est réjoui de l’enthousiasme médiatique et populaire de la Coupe du monde de rugby qui se déroule en ce moment au Japon, lors de laquelle l’équipe nationale a brillé par sa ténacité et son courage.

Le Premier ministre a évoqué l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 comme prochain événement d’envergure internationale pour le Japon. Sur ce dossier, Albert II, a précisé, en qualité de président de la commission « Durabilité et héritage », qu’il participe à la commission de coordination du CIO qui collabore avec les équipes nippones. Il a également adressé des vœux de succès pour les JO de Tokyo en 2020 et l’exposition universelle d’Osaka-Kansai en 2025.