A seulement 24 ans, elle dirige déjà deux boutiques à Grasse

Elle n’a pas froid aux yeux. Et elle croit dur comme fer en ses projets. Venetia Oberson, 24 ans, a ouvert cet été le Five boutique café, boulevard du Jeu-de-Ballon.

"J’ai signé l’achat du local la veille du troisième confinement. Dans un stress énorme, vous vous doutez bien. Mais j’ai décidé d’y aller. Nous avons effectué les travaux pendant le confinement et avons ouvert au début de l’été..."

Résultats? "Ça va, je ne regrette pas. La boutique fonctionne au bouche-à-oreille et au fichier clientèle. Effectivement, elle se situe sur un passage automobile [N.D.L.R.: au 41]. Mais il n’empêche que les gens sont interpellés en voyant la vitrine et reviennent une fois stationnés."

Le concept store est chaleureux. À droite en entrant, un petit espace café cosy ou Venetia sert des cafés et des pâtisseries maison "healthy".

À gauche, des vêtements de créateurs et de marques élégantes ainsi que de la déco (services à café, bougeoirs, vases, bougies) et quelques bijoux. On s’y sent bien et on a envie de se poser. D’emblée, l’œil est attiré par quelques belles matières, des paniers originaux, des colliers qu’on n’avait pas vus ailleurs.

Au 6 rue du Thouron

Le téléphone sonne: "C’est l’autre boutique...", s’excuse Venetia en répondant. Eh oui, la toute jeune femme, ancienne élève de Saint-Hilaire et de l’Amiral, qui a travaillé dans le luxe sur Cannes et Monaco, n’en était pas à son coup d’essai avec le concept store. "J’ai ouvert la petite Boutique Five, 6 rue du Thouron en juin 2019! C’est quelque chose de plus petit qui propose des tenues un peu plus classiques..", ce que nous vérifions en passant. Classique mais qualitatives. À des prix normaux.

Et sinon après? C’est quoi le programme? Venetia sourit: "On verra! Moi je crois au commerce qui anime une ville..."

Et de trois?