À seulement 19 ans, la résidente monégasque Lauriane Rouillan publie son deuxième roman

Écrire, c’est à la fois un amusement et un exutoire pour Lauriane Rouillan. À seulement 19 ans, la jeune étudiante de l’Université Internationale de Monaco (IUM) publie son deuxième roman, Asernia, le destin d’un peuple caché. Ce roman fantastique est déjà une fierté pour celle que son entourage surnomme Lau.

Bercée par la littérature depuis son plus jeune âge

Lauriane commence à écrire très tôt, à 10 ans déjà elle se lance dans les critiques de films. En cherchant son style, elle griffonne des poèmes et les nouvelles courtes. Elle entame sa première histoire à 14 ans mais décide de la supprimer "je regrette un peu, il y avait des bons trucs dedans".

Elle baigne dans les livres grâce à son père, véritable amoureux de la littérature et écrivain depuis plus de 4 ans. Pourtant, elle ne lui montre pas ses écrits. "Je ne savais pas que Lau écrivait, elle gardait ça pour elle", raconte Jean-Louis Rouillan qui découvre avec surprise la passion de sa fille lorsqu’elle lui apprend qu’elle a écrit un livre, Lov, à l’âge de 16 ans. Ce premier roman raconte les émois amoureux d’une adolescente qu’elle publie en 2019 et qui lui vaut une lettre de félicitation manuscrite de la part de la Maison Fayard.

Un entourage qui l’aiguille

Pour l’aider dans sa passion, Lauriane s’est bien accompagnée. Déjà en troisième au collège Charles-III, elle fait lire ses écrits à son professeur de français, Jean-Paul Picchio. Ce dernier l’encourage à écrire et à aller toujours plus loin. "Quand quelqu’un qui n’est pas de ta famille ou de tes amis te dit: continue parce qu’il y a quelque chose dans ce que tu écris, ça fait du bien et ça motive beaucoup."

Lauriane trouve aussi de l’aide grâce à Christine Chetboun, amie retraitée de Lauriane. Elle devient très vite sa bêta lectrice et une proche de confiance qui va l’aider à améliorer ses écrits "Je la guide mais je n’interviens pas directement dans l’écriture, c’est son livre."

Son père aussi est là pour la soutenir. "Je l’encourage à écrire, je suis très fier d’elle", selon lui, Lauriane "trouve toujours les bons mots, c’est vraiment impressionnant. Elle a un sens aigu du détail."

"Une folie romantico-gothique"

Elle trouve l’inspiration dans la vie courante et dans son environnement. Scolarisée en Principauté depuis la petite enfance, c’est ici qu’elle puise ses idées. "Il y a vraiment de la diversité dans un petit espace, donc on voit beaucoup de choses et puis la localisation est vraiment intéressante. Il y a la mer et la montagne autour, ça me suffit pour être inspiré."

Malgré son jeune âge, le style de Lauriane est bien abouti. Jean-Paul Picchio se souvient des premiers écrits prometteurs de son ancienne élève et de sa "folie romantico-gothique à la Tim Burton."

Christine Chetboun a également vu l’évolution de la jeune femme et s’est très vite rendu compte de sa maturité et de ses qualités d’écriture. "Lau, elle est pétillante, brillante et inventive, elle a un regard ouvert sur le monde."

Asernia, un univers qui lui correspond

"C’était sûr que Lauriane allait taper dans le fantastique", affirme son ancien professeur lorsqu’il apprend le thème de son prochain livre. En écrivant Asernia, Lauriane s’est fait plaisir, elle mêle la prose à la poésie qu’elle utilise pour faire intervenir des divinités ou ajouter des chants et prières.

"Ça me permet de m’amuser dans ce que j’écris." Un ouvrage de plus de 400 pages dans lequel on suit les aventures d’Amalia, une jeune fille qui cherche la vérité sur le meurtre de son grand-père dans le monde fantastique d’Asernia. "J’ai pensé simple pour le personnage d’Amalia. Elle n’a pas de description pour que tout le monde puisse se faire sa propre représentation."

Lauriane publie exclusivement sur Amazon, "j’ai la liberté d’écrire ce que je veux, personne ne vient modifier mon travail et c’est ce que je cherchais."

Une chose est sûre, Lauriane évolue et grandit à travers ses écrits, elle travaille déjà sur son troisième roman Un été Mancinelli qui sortira d’ici début 2022.

Savoir +

Roman Asernia, de Lauriane Rouillan, disponible surAmazon.Format broché à 15,82euros.

Format Kindle à 5 euros.