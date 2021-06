À Saint-Raphaël, les motards ont été bénis

Le son des moteurs qui chauffent se fait entendre à l’église Sainte Bernadette à Saint-Raphaël. Au pied de l’autel étaient alignées les casques des fidèles, vêtus de tatouages, et gros blousons. Les participants ont récité leurs prières sous le regard du prêtre Don Louis-Marie, lui-même motard.

C’est lui qui a coorganisé l’évènement avec l’association MFSR (Motard Fréjus, Saint-Raphaël). En cette journée ensoleillée, il a béni 47 conducteurs, pour certains venus d’autre département.

Une dimension spirituelle sur la route

L’ambiance est bon enfant, du rock en arrière-plan, Ricard, bières ou soda, tous échangent et rient ensemble avant de s’aligner pour le grand moment. "C’est l’heure de la bénédiction!", lance le prêtre, qui dépose son verre et enfile son costume blanc. "Que le seigneur dirige votre chemin, que vous avanciez dans la paix, que vous parveniez à la vie éternelle...". Il répète le tout une quarantaine de fois, et toujours avec le sourire.

Pour lui, il est important de donner une dimension spirituelle au travers de toutes activités. "Le seigneur peut être présent partout, même lorsque l’on conduit!" décrit celui qui possède son permis moto depuis ses 18 ans.

Les motards eux, sont rassurés à l’idée de la bénédiction. Eric, est venu de Roquebrune avec sa compagne et sa fille, avec qui il partage sa passion. Tous trois sont passés au côté de Don Louis-Marie. "On ne veut pas se faire renverser!" blague-t-il. Plus sérieusement, il confie que ce geste les rassure.

"Mixité de l’humain à la moto"

Jalal, qui a orchestré l’évènement zyeute les motos et constate la mixité présente concernant les modèles de deux-roues. "Nous sommes un groupe éclectique. Nous tenons à préciser que tout le monde est le bienvenu, de la plus petite moto à la grosse cylindrée!" A ses côtés, David, un membre de l’association rejoint son collègue: "Nous sommes un groupe tolérant avec un profond respect pour les religions, quelles qu’elles soient."

Jalal comme ses collègues, aimeraient que la bénédiction se pérennise. Une manière pour eux de se retrouver, mais aussi, de prendre la route d’une manière plus sereine.