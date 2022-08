À Roquebrune-Cap-Martin, les ventes de pans-bagnats permettent de financer les actions d'une association

Plus précisément pour les 11-14 ans qui fréquentent l’Espace municipal jeunesse, lesquels ont été associés à cette action avec une mission de préparation des pans-bagnats.

Le club des supporters de l’AS Monaco section RCM, instigateur de cette animation phare estivale, a tenu à rassembler tous les partenaires au club house Jean-Gioan. Pour des remerciements amplement mérités ! Les commerçants locaux, la Ville de Roquebrune-Cap-Martin et les bénévoles ont contribué, chacun à leur niveau, au succès de cette action.

Luc Gamel, pilier central

Si Patrick Césari, le maire, était présent lors de cette réception, Marsou Viano, le responsable de la section locale des supporters de l’AS Monaco, rappelait que, "c’est grâce à Luc Gamel qu’on arrive à mener à bien cette animation, il est le piler du pan-bagnat de l’été".

En 2021, les bénéfices estimés environ à 3 500 euros avaient déjà permis de financer plusieurs actions en faveur de la jeunesse locale, ce sera encore le cas cette année.

"En concertation avec les jeunes de l’EMJ et les animateurs, on achètera du matériel, explique Marsou Viano. On financera également une partie de la sonorisation prévue pour la fête du sport."

Les bénéfices serviront aussi à aider les jeunes pour la fête d’Halloween, pour le Téléthon et enfin pour l’achat de lots pour le grand jeu qui sera mis en place au moment des fêtes de Noël.

De quoi nourrir bien des projets et soutenir les jeunes dans leurs démarches. C’est aussi ça le pan-bagnat de l’été: une synergie intergénérationnelle!