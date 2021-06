À Roquebrune-Cap-Martin, les tarifs des futures plages privées du Golfe Bleu font débat

La mairie de Roquebrune-Cap-Martin hésite. À l’été 2022, deux sociétés Calapulco et Copacabanon ont été choisies pour installer leurs transats et proposer des activités nautiques sur la plage du Golfe Bleu.

Le conseil municipal qui s’est réuni mardi soir devait voter pour leur attribuer – ou non – la délégation de service public pour quatre ans. Mais les tarifs affichés par l’une d’elles ont fait débat.

"J’ai une question concernant le choix de Calapulco, a amorcé la conseillère d’opposition Roselyne Barrois. Quel est le public visé? Le projet est chic est élégant mais les tarifs pratiqués ne sont pas cohérents avec la clientèle familiale."

Et de lister: "24 euros la salade César, 7 euros l’eau minérale, le café entre 3 et 6,50 euros, le transat à 25 euros la journée…"

"Une offre décevante"

Dans l’opposition, tout le monde hausse les sourcils à part Guillaume Contesse. Gilbert Furlan du groupe Cap Rocabruna rebondit: "À l’époque, vous nous aviez assuré que les tarifs seraient familiaux, mais l’offre est loin d’être abordable. Elle est même décevante puisqu’on va réserver l’accès à ces plages à des personnes aisées."

Et d’ajouter: "Je comprends que vous vouliez une offre de standing mais le rôle de la mairie est, je pense, de trouver une offre qui profite à l’ensemble des Roquebrunois. Sinon, quel intérêt de faire une délégation de service public?"

Le premier adjoint Jean-Louis Dedieu tente de justifier ces tarifs "au-dessus de la moyenne" : "Nous avons négocié tous ces prix. La commission s’est réunie et a estimé que les tarifs étaient acceptables pour la délégation. Les conditions d’accès sont compliquées. C’est presque un héliportage qui doit être fait pour démonter toutes ses installations en fin de saison."

Patrick Cesari enchaîne: "Si on doit admettre que l’accessibilité de la plage pose vraiment problème, que les contraintes sont importantes, et qu’il ait besoin d’avoir un retour sur investissement avec des tarifs inabordables pour des revenus modestes, on en parle."

Cesari prêt à revoir la décision

Et de pointer: "Même si cet établissement est installé, il ne privera pas ces personnes de venir. Il n’y a qu’une partie de la plage qui est privée. Et puis, il faut se souvenir qu’on est resté de longues années sans exploiter ce site parce que personne ne voulait venir sur ce site trop contraignant. On a finalement deux candidats qui ont répondu à l’appel à candidature. Et on estime que ce n’est pas ce qu’on recherche parce qu’on aurait apprécié que ça soit une plage qui s’ouvre au plus grand nombre. Je ne vois aucun inconvénient pour qu’on revoie notre décision."

Le maire rappelle que l’État fait payer "7.000 euros" de redevance à la commune. "Si on estime que le jeu n’en vaut pas la chandelle, je dirais à l’État de supprimer cette concession pour économiser de l’argent."

Et son bras droit de conclure: "Donc la question qui se pose c’est: est-ce qu’on veut vraiment un établissement sur Cabbé?"

L’opposition divisée

Au moment de passer au vote, Guillaume Contesse a soutenu la majorité. Le conseiller municipal d’opposition a fait savoir qu’il était "plutôt pour" choisir ce délégataire. De même que Xavier Bedour qui lui avait donné sa procuration. "Ça nous permet d’attirer une clientèle qui consomme beaucoup plus et de créer des emplois locaux", a-t-il justifié.

Les autres membres du groupe "Agir pour Roquebrune-Cap-Martin", Sylviane Mengin et Roselyne Barrois, ont en revanche voté contre cette délibération. Idem pour Anthony Malvaut qui, ne pouvant assister au conseil, leur avait donné sa procuration.

L’autre groupe d’opposition a aussi posé son veto.