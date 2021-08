À quoi pourrait ressembler le Monaco de demain?

Une passerelle entre le cimetière et l’Îlot Pasteur

Nombreux sont ceux qui se rappellent avec quelque nostalgie du pont Wurtemberg à l’entrée Est de Monaco, niveau Basse corniche, et détruit au début des années 2000.

Il ne s’agit dorénavant plus de pont mais de passerelle Wurtemberg pour le futur quartier de l’Îlot Pasteur. Le maire, Georges Marsan, et les élus du conseil communal, réunis en séance publique, se sont dits unanimement favorables pour un ouvrage à plus de onze mètres du sol, pour les piétons et les personnes à mobilité réduite, entre le cimetière et le futur collège Charles-III à l’esthétique repensée par rapport au projet initial.

La passerelle Wurtemberg a été intégrée dans la programmation du projet îlot Pasteur en 2016. Mais dès l’année suivante, le Comité Consultatif prescrit un projet "plus léger". Et en mars 2021, ce même Comité Consultatif donne un avis favorable à la deuxième version de la passerelle.