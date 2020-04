À Monaco, voici comment faire pour vous procurer un masque

Ce ne fut pas une mince affaire mais c’est fait. La Principauté dispose désormais d’un stock confortable de 3,6 millions de masques chirurgicaux et 274.000 FFP2. Plus de 9 millions d’euros de commandes sont également en cours sur les marchés internationaux.

Les masques fabriqués par les sociétés Banana Moon et Bettina ont aussi été commandés par le gouvernement, fier de ces productions locales.

Objectif: équiper tout le monde. Des masques en tissu réutilisables pour les résidents et en papier pour les salariés. À Monaco, voici comment se procurer ces petits bouts de tissu ou de papier que tout le monde s’arrache.

La distribution

- Pour les résidents : la mairie distribue les masques en tissu. L’opération a commencé pour les plus de 65 ans à domicile, elle se poursuit via des envois par La Poste et devrait se terminer jeudi 30 avril. En cas de non-réception des masques, la mairie invite les résidents à patienter jusqu’à cette date et se manifester après, le cas échéant.

- Pour les salariés: les employeurs seront chargés de s’approvisionner auprès de l’État, très prochainement, à raison de deux masques par jour et par salarié. Ils sont vendus à prix coûtant (1€ hors taxe).

Les commandes se feront dans quelques jours en ligne sur https://service-public-entreprises.gouv.mc/

En pharmacie

Dans les pharmacies de Monaco, les masques sont désormais vendus à des prix encadrés, qui ne peuvent dépasser 2,50 € pour les masques chirurgicaux et 7,50 € pour les FFP2. On en trouve aujourd’hui dans toutes les officines, à des prix un peu plus bas, le marché s’étant détendu.

Les pharmacies vendent également des masques en tissu, lavables 40 fois, à moins de 13 €.

Les initiatives

- Fondation Princesse Charlène. L’épouse du souverain, via sa fondation, a fait fabriquer 5 000 masques en tissu distribués gratuitement aux commerçants et à leurs clients sur le marché de la Condamine, mardi 14 avril.

- Banana Moon. La marque de maillots de bain, dont le siège social et une partie des ateliers sont basés à Monaco, produit 800 à 1.000 masques par jour et peut aller jusqu’à 12.000 unités, si besoin.

Pour toute demande, s’adresser à covid19@gouv.mc.

- Bettina