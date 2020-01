A Monaco, un village de Noël écolo jusqu'au bout du mégot

Bon d’accord, vous allez me dire qu’il est en plastique, et vous aurez raison. Mais il était consigné. Et n’a donc pas fini dans le port. Interrogé ce vendredi, Christophe Essirard, en charge de Monaco green, qui fournit ces gobelets nous confiait : « Nous allons donc dépasser à l’issue de l’événement les 45.000 gobelets lavés et donc réutilisés. Ce chiffre représente 1.000 à 3.500 gobelets lavés et remis dans le « circuit » chaque jour (Noël et Jour de l’an compris). 45.000 à 48.000 devrait donc être le chiffre de gobelets rapportés et donc utilisés dimanche soir. Il faut imaginer le volume de 45.000 gobelets jetables à usage unique et vous entassez plusieurs dizaines de mètres cubes de déchets non recyclables ! »

Un bémol cependant : des machines automatiques avaient été installées pour faire la consigne. Elles ont été détériorées par des usagers peu scrupuleux qui y ont introduit toutes sortes d’objets, les rendant inutilisables. Finalement ce sont les commerçants qui ont assuré la déconsigne de cette opération record.