A Monaco, un prêtre enregistre une messe et la diffuse sur une chaîne Youtube

Le gouvernement princier, samedi soir, deux heures après la France, a pris la décision de fermer tous les lieux accueillant du public, à l’exception des magasins d’alimentation, des pharmacies, des bureaux de tabac et presse, des stations-service et des banques. Les lieux de culte font également exception, à un détail près: les messes ne peuvent plus y être célébrées, jusqu’à nouvel ordre.

Sauf que le père Jean-Christophe Genson, le curé de l’église Sainte-Dévote, a eu une idée divine, dans la nuit de samedi à dimanche. "Dans notre foi, l’absence de messe, c’est terrible. J'ai donc pris l’initiative de dire une messe très tôt ce matin, portes de l’église fermées, devant une caméra. Cette messe sera diffusée sur Youtube."

Avec l’aide de Claudio Fasulo, prêtre auxiliaire de la paroisse, cette messe de 45 minutes est donc diffusée sur une chaîne Youtube (Pour la trouver, taper "Paroisse Sainte-Dévote Monaco sur le moteur de recherche Youtube). "En plus de la messe, j’ai rajouté deux commentaires d’Evangiles, en français et en italien", ajoute le prêtre auxiliaire.

Et maintenant que la chaîne est créée, le père Genson ne compte pas en rester là: " Je dirai une messe chaque matin dans l’église fermée, de très bonne heure, qui sera enregistrée et diffusée sur Youtube. Ça ne remplace pas complètement une messe réelle mais ça me permet de dire aux fidèles que je pense à eux et que l’on est en communion."