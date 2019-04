Samedi dernier, après maints rebondissements, l’ePrix de Paris a rendu son verdict. Passé entre les gouttes - et grêlons ! - venus parsemer de pièges glissants le circuit des Invalides, le Néerlandais Robin Frijns (écurie Envision Virgin) s’est adjugé sa première victoire en Formule E. De quoi faire coup double puisque le huitième vainqueur différent - en autant de courses - de cette saison 5 particulièrement disputée tient désormais les commandes du championnat pilotes.

À cinq épreuves du dénouement, un simple coup d’œil sur la hiérarchie provisoire suffit pour constater que la lutte au sommet a de grandes chances de rester indécise jusqu’à la finale new-yorkaise programmée les 13 et 14 juillet (2 courses).

Ainsi, le nouveau leader débarquera la semaine prochaine sur les quais du port Hercule nanti de la plus courte des marges : un point d’avance sur l’Allemand André Lotterer (DS-Techeetah), c’est tout ! Autant dire que la 3e édition de l’ePrix de Monaco ne manquera pas de sel. Regroupés dans le sillage du duo de tête, tous à moins de vingt longueurs, le Portugais Antonio Felix Da Costa (BMW Andretti), le Brésilien Lucas di Grassi (Audi Sport Abt), le Belge Jérôme d’Ambrosio (Mahindra) et le Français Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah), en quête d’un second titre de rang, joueront gros en Principauté. Sans oublier les deux pilotes de chasse du team monégasque Venturi, Felipe Massa et Edoardo Mortara. Forcément survoltés « à domicile » !

G. L.