Dans le ciel de Monaco, en ce moment, il y a un drôle d’oiseau qui bourdonne. Un drone. Alors vous allez me dire que les drones, on a l’habitude à Monaco. Et vous aurez raison. Mais cette fois, l’usage est un peu différent : la bestiole aide la Sûreté publique à vérifier que vous respectez bien le confinement.

"Nous l’avons utilisé samedi et dimanche pour survoler les rues de la Principauté. Nous l’utilisons pour faire un balayage et un maillage aussi précis que possible, particulièrement dans les endroits les plus agréables de la Principauté, où le public est susceptible de se promener, explique Christophe Prat, directeur général de l’Intérieur. Nous sommes partis du principe que les gens ont un sens des responsabilités. Mais nous sommes obligés de vérifier."

La confiance n’exclut pas le contrôle, encore moins en période de crise sanitaire.

Optimiser les interventions