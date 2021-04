À Monaco, un appel aux dons pour offrir un moment d'évasion aux écoliers de la Roya

La tempête Alex d’octobre 2020 a mis les habitants de la vallée de la Roya à rude épreuve.

Pour permettre aux enfants des communes sinistrées de sortir de leur quotidien, l’Institut océanographique de Monaco et la Fondation Princesse Charlène leur consacrent l’édition 2021 de leur projet "Oceano pour tous".

Le but: offrir aux écoliers de la vallée une journée et une nuit à Monaco pour participer à un moment d’évasion et de découverte au cœur du monde marin.

Activités et animations dédiées

Après une journée d’activités et de découvertes au Musée océanographique, les élèves travailleront sur un projet journalistique (vidéos, photos ou texte…) afin de relayer un message en faveur de la préservation des écosystèmes marins et de leur biodiversité.

Les travaux des classes seront ensuite valorisés via les médias de l’Institut et partagés avec les autres classes.

Pour aider à financer le projet, un appel aux dons est lancé. La somme récoltée viendra renforcer les moyens mis à la disposition des enfants dans le cadre de leur participation à l’événement (transport, nuitées, fournitures diverses…).

Les dons permettront également de prolonger l’expérience en donnant la possibilité à un maximum de classes de bénéficier d’une journée supplémentaire en Principauté de Monaco, et de profiter d’un programme d’activités et d’animations dédiées.

À plus long terme, le projet "Oceano pour tous" pourrait s’étendre aux écoliers des vallées de la Vésubie et de la Tinée, elles aussi durement touchées par la tempête Alex.

Pour participer, rendez-vous sur le site www.oceano.org (rubrique "Actions", puis "Oceano pour tous").