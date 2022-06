À Monaco, record d'affluence pour la Splash Party

Piscine, toboggans, ventre glisse, structures gonflables, DJ: ça sent la fin de l’année scolaire.

Les jeunes âgés entre 12 et 17 ans, qui résident en Principauté ou qui sont inscrits dans un établissement scolaire local, ont été conviés à cette cinquième édition de la Splash Party.

Un seul objectif pour ces jeunes: faire la fête et célébrer le début de l’été. Ils sont 284 à être venus s’amuser le temps de l’après-midi au Stade Nautique de la Principauté. Glaces à la main pour certains et plongeon à 5 mètres de hauteur pour d’autres, tous ont le sourire aux lèvres. "Je me suis même fait de nouveaux amis!", s’exclame l’un d’entre eux.

Le pari est réussi pour Arnaud Giusti, chef du service municipal des Sports et des Associations. "En 5 ans, c’est le plus gros chiffre qu’on a fait. Les gamins s’amusent, ils font les fous, et ils restent sages".

Une équipe de maître-nageurs a été prévue pour intervenir en cas de besoin. À l’initiative de cet événement de fin d’année, le conseil communal junior.

Après cette édition réussie, les collégiens et lycéens ont déjà hâte de se retrouver ici l’année prochaine.