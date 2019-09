À Monaco, nous avons la culture en héritage

Elle cite Malraux, forcément, qui avait déclaré : « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert. » Mais adapte aussitôt les mots de l’illustre écrivain et homme de culture français à la spécificité monégasque. « Je trouve la citation d’André Malraux très belle, mais à Monaco, nous avons un temps d’avance, on a déjà la culture en héritage ! Pour autant, il ne faut pas entrer dans une routine et toujours aller de l’avant pour la conquérir. »

Ainsi Françoise Gamerdinger résume-t-elle sa philosophie pour la vie culturelle du pays. Au sein de la direction des Affaires culturelles, elle a gravi tous les échelons depuis son intégration en 2002, jusqu’à en prendre la tête en juin dernier. L’apogée d’une « deuxième » carrière pour celle qui fut professeur de lettres au collège Charles-III, dans une autre vie. « Mais je dois dire que sur le rôle, la détermination, la volonté, il y a peu d’écart entre le fait d’enseigner et celui de vouloir faire partager la création culturelle. C’est la même veine. »

Dans ce service, créé en 1966, Madame le directeur - elle tient à garder le masculin - encadre 54 personnes et a un œil sur toutes les activités culturelles du pays. Siégeant notamment dans tous les conseils d’administration des entités culturelles de la Principauté, la plupart du temps au poste de secrétaire général. « Ce qui permet une concertation régulière, un suivi au quotidien avec tous les acteurs, et sert de relais avec le gouvernement », précise-t-elle.

Un poste clé pour cette passionnée d’expressions artistiques en général et de littérature et de théâtre en particulier, qui conserve également sa casquette de directrice du théâtre Princesse-Grace dans cette nouvelle mission.