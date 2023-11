À Monaco, les salariés de la Smeg mettent fin à la grève après un accord trouvé avec la direction

Une soixantaine de salariés de la Société monégasque de l’Électricité et du Gaz était en grève depuis ce mercredi, réclamant une hausse des salaires. Alors que le mouvement de grève a été reconduit ce jeudi faute d'accord avec la direction, les syndicats ont annoncé avoir finalement trouvé un terrain d'entente ce jeudi après de multiples discussions.

Une hausse des salaires rétroactive sur 2023

C'était la principale réclamation des salariés: une hausse des salaires rétroactive sur l'année 2023 en conséquence de l'inflation. Si aucune entente n'avait été trouvée ce mercredi au terme d'une journée de négociations, c'est désormais chose faite. Réclamant une hausse de 9,2%, les salariés ont annoncé ne pas avoir obtenu ce chiffre mais un effort a été fait par la direction.

Autre combat, celui qui porte sur le rehaussement du seuil d’embauche qui était devenu "trop bas" mais qui provoquait la colère des salariés présents au sein de la boîte depuis plusieurs années qui se retrouvaient avec le même salaire que les nouveaux arrivants.

Sans en dévoiler les détails, les syndicats ont annoncé avoir trouvé un accord satisfaisant avec la direction qu'ils estiment "bienveillante". "On s'est mutuellement compris et écoutés et les deux parties sont satisfaites", a t-on fait savoir du côté des syndicats.