A Monaco, les résidents d’Apolline vont rentrer à la maison plus tôt que prévu

C’est sans doute la plus grosse catastrophe sanitaire de l’histoire moderne de Monaco. L’affaire qui a agité la Principauté depuis 2017 et qui a démarré avec une histoire d’eau plus très claire dans les robinets des Jardins d’Apolline. Très vite, la résidence domaniale est au centre de toutes les attentions. Eau en bouteille, filtres supplémentaires… Le souverain lui-même viendra constater l’ampleur du phénomène.

Rapidement, les autorités décident de tout raser et de repartir de zéro. Au grand dam du constructeur, la SATRI, et de son avocat, Me Eric Dupond-Moretti, pour qui tout cela va trop vite.

Une célérité qui semble avoir porté ses fruits, puisque les premiers résidents pourront réintégrer leur appartement le 17 septembre prochain : "Le bloc D est livré avec trois mois d’avances sur le contrat initialement prévu. L’entreprise a gagné du temps. Le bloc B sera livré début novembre, avec cette fois deux mois d’avance sur le planning", annonce Albert Croési, conseiller interministériel auprès du Ministre d’État en charge du cadre de vie et des relations avec les usagers.

Jusqu’à 650 salariés

Si cette avance peut surprendre, Albert Croési balaie d’un revers de main tout soupçon de légèreté dans le sérieux des travaux : "Nous avons choisi une entreprise qui disposait du personnel nécessaire pour intervenir sur ce chantier de façon efficace sans avoir recours à l’intérim. J’assume totalement d’avoir recommandé une entreprise plutôt qu’une autre. Le plus grand sérieux a été apporté à la réalisation et au suivi de ces travaux. La vraie raison de cette avance, c’est que nous avons procédé à une maîtrise d’ouvrage déléguée, c’est-à-dire sans les contraintes, et sans le poids - sans doute obligé - de l’administration. Tout a été fait par l’entreprise, et pas par le département des travaux publics".

Concernant la nature des travaux, Albert Croesi rappelle que seuls les murs porteurs et les dalles sont restés : "Les appartements sont neufs, tout a été refait : les ouvrants, les sols, les sanitaires, l’eau, l’électricité et la climatisation… tout ! Toutes les demandes de modification faites par les résidents ont été acceptées. Ceux qui voulaient une douche à la place d’une baignoire l’ont eu. C’est le sur-mesure dans toute sa splendeur. On n’a rien imposé aux gens."

A ce jour, l’intégralité des résidents du bloc D a été contactée et une date a pu être fixée pour le déménagement : "Dans un premier temps, on va aller chercher les meubles au garde-meuble. Ensuite, les résidents visiteront l’appartement et réceptionner les meubles qui auront été nettoyés et désinfectés. C’est une très belle opération. On parle de 140 foyers à ramener à la maison, ça ne se fera pas en un jour. Si c’est organisé, ça ne bouchonne pas. Au 31 janvier, on aura rentré l’intégralité des résidents du bloc D. Ceux du bloc B seront rentrés à la maison fin mars. On évitera de faire des déménagements pendant les fêtes."

Pas de passe-droit

Dans l’urgence, le gouvernement a fourni à tous les résidents qui le souhaitaient un appartement dit "tiroir", qui leur permettait d’être hébergés le temps des travaux. Selon des sources proches du dossier, certains résidents auraient demandé à conserver ces appartements, qu’ils trouvaient parfois plus à leur goût.

"Heureusement ou malheureusement, il y a des règles à Monaco, qu’il faut respecter. Et nous ne pouvons pas laisser les résidents dans les appartements tiroirs, À plus forte raison dans le privé où les loyers sont sans commune mesure avec les logements de l’État. On ne peut pas choisir à Monaco l’appartement que l’on va occuper. Si l’appartement ne convient pas, ou ne convient plus, il faut repasser par des commissions d’attributions. Certains d’ailleurs ne reprendront pas leur appartement parce qu’entre-temps, ils ont obtenu un autre appartement en commission d’attribution".

Seule exception, les aînés : "Nous avons proposé à quelques personnes très âgées un relogement définitif. À plus de 80 ans, on ne pouvait pas demander de déménager deux fois sur si peu de temps."

Enfin d’après Albert Croesi, les bonnes surprises devraient se poursuivre : le bloc A serait livré dans les temps fin 2020, et le bloc C serait lui aussi "livré en avance à la mi-2020".