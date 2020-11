A Monaco, les festivités de fin d'année résistent face aux restrictions sanitaires

Tablettes et plateaux-repas pour les seniors

Ainsi, les rendez-vous programmés sont adaptés aux circonstances. Pour les plus âgés, la mairie est particulièrement attentive. Car si Monaco évite le confinement, la circulation du coronavirus encourage les personnes âgées à très peu sortir depuis mars dernier.

"Le service Seniors est très à l’écoute, explique le maire. Nous avons annulé les sorties et largement diminué les activités au club Le Temps de vivre. Une trentaine de tablettes ont été offertes par la No Finish Line et l’abonnement à internet par Monaco Telecom. Nous assurons la mise en service. C’est là que le rôle de l’auxiliaire de vie est prépondérant. Il y a actuellement sur le terrain 32 auxiliaires de vie pour 70 bénéficiaires (certains 24 heures sur 24) et 28 aides au foyer pour 220 bénéficiaires."

Autre prestation qui a un succès grandissant depuis mars: la livraison de repas à domicile. "C’est un service que les gens ne connaissaient pas. Nous avons créé un besoin. Ce service permet également de rompre l’isolement."

Avant le confinement, environ 145 repas étaient livrés, de mi-mars à mi-mai environ 400 et actuellement 200.