À Monaco, le vent gâche les 20 ans de la patinoire

Ce devait être un bel anniversaire. À l’occasion des 20 ans de la patinoire, la Mairie de Monaco proposait un spectacle exceptionnel avec deux représentations du Cirque de Moscou sur glace, ce samedi 21 décembre, à 17 h 30 et 20 h 30.

Les artistes du Cirque de Moscou devaient embarquer le public pour un moment plein de féerie, dans un mélange subtil d’art traditionnel et des tendances du nouveau cirque, avec des jongleurs, des contorsionnistes, des patineurs sur échasse, des poupées russes…

Les conditions météorologiques en auront décidé autrement. Pour des questions de sécurité des artistes et de bien-être des spectateurs, le premier spectacle a été interrompu, les rafales de vent devenant trop fortes. La seconde représentation, fatalement, a été annulée.

Et nous ne sommes pas au bout de nos peines. Car après la pluie, le vent ! La tempête Fabien est attendue aujourd’hui. Ses effets se feront sentir jusque sur la Côte d’Azur. Quinze départements sont d’ores et déjà placés en vigilance orange. Dans les Alpes-Maritimes, une vigilance jaune pour vent violent et vagues-submersion a été activée par Météo France pour la journée de dimanche.

Le gouvernement appelle à la prudence

Dans un communiqué publié hier soir, le gouvernement princier attire l’attention des résidents et des usagers sur ces prévisions « annonçant un avis de vent fort de Nord-Ouest/Ouest avec des rafales pouvant atteindre les 90 à 100 km/h et de fortes vagues pouvant dépasser les 3 mètres ».

Il « recommande vivement à tous de prendre les précautions qui s’imposent pour éviter toute chute accidentelle d’objets ou tout envol de matériels ou matériaux, notamment sur les balcons et terrasses ; limiter au maximum tout déplacement près des rivages durant cet épisode ; et d’exclure toute sortie en mer ainsi que des activités à proximité du rivage ».