Elle était ce lundi en Principauté et sera samedi à Roquebrune-Cap-Martin et dimanche à Menton... La Tournée Mobil’été PayByPhone explique comment utiliser son smartphone pour payer le stationnement en ville.

Une campagne de communication dans un style estival qui a séduit le public autant que le maire de Monaco.

"Ce système a été mis en place en décembre 2018 et déployé en cinq mois, explique Georges Marsan. C’est un service qui s’intègre dans le projet, plus vaste, de smart parkings outdoor qui sera ensuite étendu à tous les parkings de Monaco."

Voici la transition numérique qui entre en application et séduit déjà entre 10 et 15% des usagers. "C’est en forte croissance, notamment grâce aux étrangers qui sont habitués au Pay by phone", souligne Romain Druenne, charge de mission pour l’économie, les finances et la transition numérique.

La mairie de Monaco, qui gère une centaine d’horodateurs pour un millier de places de parking et collecte la recette du stationnement en ville, considère qu’elle a une carte à jouer dans la nouvelle offre numérique. Une gestion simplifiée, un traitement qui réduit considérablement le papier et un gain plus important à terme, notamment quand les horodateurs auront totalement disparu des trottoirs.