A Monaco, le MK Club rouvre avec un nouveau concept

On aurait pu s’attendre à une soirée de réouverture en grande pompe. Mais le MK Club a pris le parti de retrouvailles plus confidentielles. "On a fait le choix de démarrer tranquillement, en privilégiant notre clientèle de locaux pour éviter que ce soit la cohue et ne pas être trop gourmands", explique Medy Anthony.

Le patron de la boîte de nuit ne le cache pas. "Ce n’est pas envisageable pour nous de devoir refermer dans 15 jours. Ce serait trop dur moralement et financièrement. Heureusement, les aides gouvernementales nous ont permis de préserver les emplois."

"Une offre complète"

Quarante-huit heures après la soirée d’ouverture samedi, l’heure est au bilan. Et il semble plutôt positif.

Première bonne nouvelle : les clients ont répondu présent. "Beaucoup nous avaient demandé depuis des mois de leur réserver une table pour la première soirée."

Le MK Club a donc fait le plein, avec une jauge limitée au nombre de places assises. "On peut accueillir 290 personnes, contre 600 à 650 habituellement. Mais le principal, c’est qu’on puisse recommencer à travailler", confie, soulagé, Medy Anthony.

Après 16 mois de fermeture, le patron du night club revient avec l’ambition de proposer "une offre complète" aux clients avec deux concepts qui viennent s’ajouter à la boîte de nuit.

À l’intérieur de l’établissement, le club privé, Red Room, a été totalement aménagé. "On l’avait ouvert seulement deux fois avant de devoir fermer à cause de la Covid. Là, on a eu le temps de peaufiner le fonctionnement et de terminer la déco."

La vraie nouveauté, se situe à l’extérieur. Avec l’inauguration officielle samedi d’un espace lounge en terrasse. "Nous avions toujours eu la possibilité de créer un espace extérieur mais ça n’avait jamais été exploité. On ouvrira donc la terrasse de 17 h à minuit, du mardi au dimanche."

Un bracelet pour limiter les contrôles

Ce nouvel espace sera ouvert dans les mêmes conditions que pour les restaurants(*). Avec une musique qui n’excédera pas les volumes autorisés. "L’idée ce n’est pas de faire une boîte de nuit à l’extérieur", rassure Medy Anthony.

Pour pénétrer dans le club et poursuivre la soirée jusqu’à 5 heures du matin, tous les clients devront ensuite être en capacité de présenter un pass sanitaire valide (lire encadré ci-dessus). "On sera intransigeants là-dessus. C’est la seule consigne pour que ce soit “safe” à l’intérieur."

Les clients sont à nouveau attendus dès vendredi, avec de petites adaptations. "J’ai déjà une liste de plusieurs ajustements à prendre en compte. Par exemple, on fournira des bracelets à tous ceux dont le QR code a déjà été contrôlé pour ne pas avoir à le faire à chaque entrée et de sortie du club."

* Sur présentation du pass sanitaire, excepté pour les Monégasques, les résidents, les salariés, les clients des hôtels de la Principauté ainsi que les habitants des Alpes-Maritimes et de la province d’Imperia.