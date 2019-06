À Monaco, le Brevet des collèges est reporté… mais pas les autres examens

Les épreuves du Brevet des collèges, qui devaient avoir lieu jeudi 27 et vendredi 28 juin, sont reportées au début de semaine prochaine, comme en France, a annoncé hier matin le gouvernement princier.

Les épreuves du diplôme national du Brevet auront lieu le lundi 1er et le mardi 2 juillet. « L’ordre des épreuves reste inchangé. Les élèves et les professeurs recevront de nouvelles convocations à partir du mercredi 26 juin 2019 », précise le communiqué du gouvernement.

« Pour garantir la sécurité »

« Cette mesure fait suite à la décision du gouvernement de la République française de reporter ces épreuves en raison de l’intensité de la canicule annoncée, pour garantir la sécurité des collégiens de troisième », peut-on lire ensuite.

Une décision qui a laissé perplexe certains internautes notamment ceux qui, comme en France, avaient booké leurs vacances. « Les enfants partent, et pas seulement en vacances, mais en séjours linguistiques, en colo, en pass’port culture… L’école à Monaco se termine le 28 juin ! », peut-on par exemple lire sur la page Facebook de l’Association des parents d’élèves de Monaco. Apem qui rappelle qu’un communiqué de la Direction de l’Éducation nationale a été envoyé aux parents et élèves sur les plateformes scolaires « École Directe » et « Pronote ».

Maintien des oraux de français du bac

« Il est indiqué dans ce courrier que les parents dont les enfants seraient dans l’impossibilité d’être présents la semaine prochaine (en particulier en raison d’un voyage ou d’un séjour linguistique ne pouvant être déplacé) pourront faire une demande de report des épreuves à la session de septembre (16 et 17 septembre). Dans ce cas, remplir le formulaire joint sur le site et le retourner avec les justificatifs du voyage dans les plus brefs délais et en tout état de cause avant ce jeudi 27 juin 12 h. Ne pas retourner ces documents au Rectorat, mais bien à FANB ou Charles-III. »

Le gouvernement précise enfin que « les autres examens se déroulant durant la semaine du 24 au 28 juin 2019 sont quant à eux maintenus, notamment les oraux de français du baccalauréat ».